Mange afgåede borgmestre hæver eftervederlag, selv om de har fået andre jobs

»Når jeg nu træder ud af det job, skal jeg hjem og have kigget på mit liv. Mine omkostninger, mens jeg har været borgmester, er steget, fordi jeg ikke selv har været der så meget. Men jeg har jo drevet min virksomhed stadigvæk. Så har jeg hyret ekstra folk til at gøre det, jeg plejede at gøre. Det skal jeg hjem og reducere i. Jeg mener, vederlaget er en rimelig kompensation for det«, siger Mads Jakobsen, der ikke har moralske overvejelser: »Helt ærligt, vi vil gerne have nogle dygtige folk, der stiller op til byrådsarbejde og til politik, og så skal man også have mulighed for at komme helskindet ud af det«.

I de senere uger har der dog været øget kritisk fokus på eftervederlaget, blandt andet da Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell, måtte forklare, hvorfor han vil beholde sit over 500.000 kroner store vederlag, da han ved årets begyndelse begyndte at arbejde som vicedirektør i den private virksomhed Copenhagenize – især fordi hans parti har tordnet mod den slags ’dobbeltløn’ i andre sammenhænge.

Det har også vakt undren, at mens der ikke modregnes for anden indtægt, når det gælder tidligere borgmestre og regionsrådsformænd, er reglen den modsatte for medlemmer af Folketinget og ministre: Her bliver der modregneti eftervederlaget, hvis de har andre indtægter.

Det skal kunne forklares

Professor i offentlig forvaltning på Københavns Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Lene Holm Pedersen mener, at »aflønningen af de folkevalgte fortjener den store opmærksomhed, den får«.

»Der er mere på spil end pengene. For mange borgere er det også et spørgsmål om retfærdighed og et grundlag for at vurdere, om de kan have tillid til de folkevalgte. Det er et problem at have ordninger, der er vanskelige at forklare«.

Hun mener dog også, at det kan være farligt at forringe ordningen for meget.

»I et demokrati er det vigtigt, at mange tør stille op til valg, og at de kan gøre det uden at risikere at deres indtægt – også efter at jobbet som politiker ophører. Desuden er det vigtigt, at de kan fokusere på det politiske arbejde, mens de er valgt, og ikke på at søge job eller sikre indtægt efter valgperioden«.