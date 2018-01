Statsansat i Energistyrelsen: I virkeligheden er det en massefyring Klokken 13 offentliggøres navnene på de statslige arbejdspladser, der skal flytte. I Energistyrelsen er de 350 ansatte indkaldt til husmøde.

I Energistyrelsen i København - i Amaliegade tæt på Gefionspringvandet og Amalienborg - sidder 350 statsansatte og ryster i bukserne.

Det er i dag, de får at vide, om Energistyrelsen helt eller delvist bliver en af de statslige institutioner, som regeringen flytter til provinsen.

En af dem, der venter spændt, er Lars Georg Jensen. Han arbejder med tværgående energipolitiske spørgsmål i Energistyrelsen - en styrelse, flere byer i provinsen er interesseret i at komme til at rumme.

»Alle ved, det kommer, og alle ved, at vi i den grad er på listen. Men samtidigt lader huset som om, der ikke sker noget. Ingen taler om det, og ingen ved noget«, siger han.

Dog har direktøren til Energistyrelsens nytårskur i går nævnt udflytningerne og bekræftet, at de ville blive offentliggjort i dag.

Tre måneders fortrængning

I 2015 vedtog Venstre-regeringen en plan for at flytte 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet og ud i provinsen. Dengang blev der flyttet 50 arbejdspladser fra Energistyrelsen i København og til Esbjerg. Kun tre af de 50 medarbejdere flyttede med, så vidt Lars Georg Jensen ved. Og erfaringerne er de samme fra de fleste af de udflyttede statslige arbejdspladser - særligt, når flytningen krydser Storebælt. Kun ganske få flytter med.

Ved Folketingets åbning 3. oktober 2017 lagde statsminister Lars Løkke Rasmussen op til en ny runde af udflytninger. En plan for den anden runde bliver offentliggjort klokken 13 i dag.

I de tre måneder siden åbningstalen har Lars Georg Jensen følt det, som at tæppet venter på at blive revet væk under ham og hans kolleger.

»Huset er præget af stor usikkerhed. Det har været en daglig øvelse i fortrængning«, siger han,.

Lars Georg Jensen er 57 år, han er gift, har en søn og bor i et hus i Vanløse. Han har boet i København i 28 år, og for ham og hans familie er det utænkeligt at skulle flytte til for eksempel Esbjerg, som dele af styrelsen allerede flyttede til under Udflytning 1.

»Min kone er fra Argentina og har kæmpet hårdt for at få et netværk her i København. Det er ikke let, når man kommer fra et andet land. Det er helt utænkeligt, at vi og hun skulle til at starte forfra et nyt sted«, siger Lars Georg Jensen, der også selv har et netværk, han nødigt vil undvære og for eksempel er politisk aktiv i Københavns Borgerrepræsentation.

For ham er det besynderligt, at udflytningerne for det meste omtales uden at nævne konsekvenserne for dem, hvis arbejdspladser flytter.

»For os er det reelt en massefyring. Det undrer mig, at man ikke har mere fokus på det. Det er flere tusinde mennesker, der i virkeligheden går og venter på, om de bliver fyret eller om de slipper«, siger han.

Lars Georg Jensen har kolleger, der er sygemeldt med stress.

»Energistyrelsen er et travlt sted - der er mange, der har travlt rundt om i huset. Men der er også blevet nævnt, at den usikkerhed, der følger med den her situation, har noget med det at gøre«, siger han.