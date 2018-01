Nota, hvaffor noget? Balancen kom til Nakskov og krisen til Østerbro

Dagen i dag har kommunerne ventet længe på. I flere måneder op til regeringens nye plan om udflytning af statslige arbejdspladser har op til hver anden kommune kæmpet en indædt kamp for at gøre sig så attraktive som muligt over for regeringen og minister for offentlig innovation Sophie Løhde. Men lige som i enhver konkurrence, er det ikke alle, der kan vinde.

Klokken 13 præsenterede regeringen sin nye plan for udflytning af statslige arbejdspladser, der skal etablere 4.024 jobs uden for de store byer. 1.824 arbejdspladser skal rykke ud af København, mens de resterende skal oprettes fra ny.

Odense er den kommune, der får tilført flest arbejdspladser, da bl.a. Miljøstyrelsens flytning sikrer kommunen hele 465 arbejdspladser. Styrelsen er samtidig en af de tungeste arbejdspladser, der bliver tilført provinsen.

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), er meget begejstret for regeringens beslutning, selvom arbejdspladsen ikke stod på kommunens ønskeliste.