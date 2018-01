»Det er lidt svært at se logikken«: Råd flyttes til Brovst, men alle møderne er i København De ansatte i Frivilligrådet og Handicaprådet skal nu tage flyveren, når de skal til et af ugens mange møder i København.

Det vil i fremtiden tage 4 timer og 38 minutter i bil, hvis de ansatte i Frivilligrådet og Det Centrale Handicapsråds sekretariat skal mødes med ministeriets medarbejdere i København eller de store frivillighedsorganisationer - der også har hovedkvarterer i København.

Den slags møder afholdes der i øjeblikket omkring 25-40 af om ugen. Og vil rådenes ansatte forsøge at spare rejsetid og holde kadencen, kan de derfor vælge at tage bil til Aalborg lufthavn, tage et fly og skære to-tre timer af turen.

Men uanset transportformen er det sikkert, at det vil komme til at give nogle markante udfordringer for de to små råd, at regeringen med sin nye udflytningsplan har besluttet at rykke sekretariatets 11 arbejdspladser fra Bredgade i København til Brovst, en lille by på 2.733 mennesker mellem Limfjorden og Vesterhavet i Nordjylland.

»Det er en meget konkret udfordring, som vi skal finde ud af, hvordan søren man løser«, siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

»Nu skal vi lige synke en gang, og så må vi se, hvordan det kan organiseres. Der er fly til Aalborg og taxa, så det kan man godt, og det kan også være, at vi skal finde andre måder at gøre vores arbejde på«, siger hun.

Frivillighedsrådets primære opgave er at følge lovgivningsprocessen og rådgive børne- og socialministeren og Folketinget.

Vibe Klarup støtter fuldt ud intentionerne i regeringens udflytningsmålsætninger. Hun har selv boet i Sønderborg og oplevet, hvor stor en forskel det gjorde, da Naturerhvervsstyrelsen flyttede til byen sammen med en masse gode HK-arbejdspladser.

Det giver især god mening, når udflytningen sker til et sted, hvor der kan opstå en klynge af kompetencer og viden, eller hvis det er jobs, hvor sagsbehandlingen ikke kræver daglige møder og kontakt til det politiske system. Men i tilfældet Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd er det kernen i deres arbejde.

»Vores arbejdsplads er Christiansborg og ministerierne«, forklarer Vibe Klarup, der endnu mangler det gode argument for, at rådene skulle rykkes så langt vestpå.

»Det er lidt svært at se logikken i det«, mener hun.

Borgmester er i tvivl

Det er endnu ikke blevet offentligt kendt, hvad det er, der gør Brovst særligt velegnet til at huse Frivilligrådet og Det Centrale Handicapsråds sekretariat.

Da eksempelvis Børnerådet blev rykket til Billund under den forrige udflytningsrunde, lød argumentet blandt andet, at det var oplagt, da Billund er »børnenes hovedstad«. En titel, kommunen har fundet på sammen med Lego-land.

Men kritikerne har peget på, at Børnerådets arbejde jo ikke består i at få besøg af børn på matriklen. Rådet er de mindreåriges stemme over for magthaverne, hvilket tilbage i 2015 fik formanden Per Larsen til at forudsige, at der nu ville blive nødvendigt at afsætte op mod 600.000 kroner om året på at transportere sekretariatets 12 medarbejdere til og fra møder i hovedstaden, fordi det unægtelig er der, Christiansborg og de store interesseorganisationer befinder sig.

Samme udfordringer kommer nu også Frivilligrådet og Det Centrale Handicapsråd til at stå over for.

Borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V), er usikker på, hvorfor lige Jammerbugt Kommune er blevet udpeget til at få de to råd ind over kommunegrænsen.

»Jeg ved ikke, hvad begrundelsen for det er«, siger borgmesteren, der dog har et bud: