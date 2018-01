Regeringens ghettoliste bygger på forældede tal – 11 boligområder kan stryges Regeringen valgte ikke at benytte de nyeste tal for indvandreres uddannelse. Mindst 11 boligområder kunne ellers være streget fra regeringens ghettoliste.

Antallet af boligområder på regeringens ghettoliste kunne halveres med et pennestrøg.

Men Transport-, Bygnings- og Boligministeriet valgte ikke at bruge nye tal fra Danmarks Statistik om indvandreres uddannelsesniveau, som ville have betydet, at mindst 11 ud af 22 boligområder kunne være sløjfet, da den seneste ghettoliste blev offentliggjort i december.

Et af kriterierne for, at et boligområde havner på listen er, at over halvdelen af beboerne kun har afsluttet grundskolen, hvilket alle 22 boligområder ifølge den seneste ghettoliste lever op til.

Men tal fra Danmarks Statistik og Rockwool Fonden, som indeholder nye informationer om indvandreres medbragte uddannelse, viser, at uddannelsesniveauet i mange af boligområderne er betydeligt højere, end det fremgår af regeringens oversigt.

Derfor tegner ghettolisten et »skævt billede«, vurderer en af Danmarks førende statistikeksperter.

»Som minimum burde man benytte de oplysninger, man har«, siger professor Susanne Ditlevsen fra Københavns Universitet.

Ghettoerne kom atter i centrum for den politiske debat, da statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte en stor del af sin nytårstale på at varsle en hårdere kurs mod de udsatte områder.

Efterfølgende foreslog S og SF, at nytilkomne flygtninge ikke skal placeres i ghettoer, mens DF mener, at alle unge i de udsatte områder skal have udgangsforbud efter klokken 20.

Regeringen får kritik

»Regeringen skal selvfølgelig bruge de nyeste tal. Alt andet er hul i hovedet«, siger integrationsordfører Mattias Tesfaye (S), som opfordrer regeringen til at lægge nye tal på bordet inden ghettoforhandlingerne senere på året.

Enhedslisten mener, at regeringen unødvendigt »stigmatiserer« boligområder.

»Det ville være ærgerligt, hvis Lars Løkke fik kørt en bulldozer gennem et boligområde, som slet ikke burde være på listen«, siger boligordfører Søren Egge Rasmussen.

Ifølge adjungeret professor Hans Skifter Andersen, der forsker i problemramte boligområder, kan en forvrænget liste få negative konsekvenser.

»Jo mere dårlig omtale et område får, og jo mere politikerne skælder ud på dem, jo sværere bliver det at tiltrække nye beboere, der kan give en mere blandet beboersammensætning«, siger han.

Boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener, at tallene fra Danmarks Statistik og Rockwoolfonden »har tydeliggjort en problemstilling«.

»Det skal undersøges grundigt, hvordan denne problemstilling håndteres, så vi kan have en løsning klar, inden næste års ghettoliste skal udarbejdes«, siger han.

Ministeren afviser, at brugen af gamle tal skyldes et ønske om at fastholde områder på listen.

»Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er et eventuelt fald i antallet af ghetto-områder, der er grunden til, at de nye tal ikke er brugt i den seneste opgørelse«, siger han.