Økonomisk opsving får familier til at flytte ud af København En markant stigning i 2017 i forhold til året før viser, at danskerne har fået appetit på huskøb igen. Parcelhusdrømmen lever altså i bedste velgående, og det er årsagen til, at der er flere fraflyttere end tilflyttere i København, fortæller forsker.

Det er svært ikke at blive imponeret, når man står midt i børnehavens eftermiddagskaos og ser, hvordan Mette Lykke på knap ti minutter får Carl på tre år og Agnes på fem år i overtøjet og ud af døren. Hente madpakken, finde skabet, ned i støvlerne, på med jakken, spænde cykelhjelmen, mens storesøster Alba tålmodigt venter på sine små søskende. På intet tidspunkt er der nogen antydning af, at den 34-årige mor er ved at miste fatningen.

Carl tager sin løbecykel, Agnes sit løbehjul, mens mor og Alba trækker cyklen igennem Lovparken i Køge, der adskiller børnehaven og deres hus. Et drømmehus, hvor familien flyttede ind i sommer og dermed skiftede tilværelsen i København og som storbymenneske ud med Køge og livet med ligusterhæk, drivhus og højbede i haven.

Familien Lykke er ikke alene, men en blandt hundredvis af københavnere, der hvert år tager turen knap 40 kilometer syd på. I 2016 flyttede mere end 700 fra henholdsvis København og Frederiksberg kommune til Køge. Det er næsten en fordobling i forhold til 2011.

De nyeste handelstal for 2017 viser også en markant stigning i huskøb i forhold til året før på 10 procent. Udviklingen trækker dog primært huskøberne væk fra de større byer og særligt mod Region Sjælland og Region Midtjylland.

Sidste år ramte Køge Kommune en milepæl, og der bor nu mere end 60.000 inden for kommunens grænser. I byrådet tror man, at udviklingen fortsætter. I en prognose over befolkningsudviklingen forventer man, at indbyggertallet vil stige 14,7 procent frem mod 2029 . På landsplan ventes i samme periode en stigning på 5,8 procent.

Det virker mildest talt meget ambitiøst for en by, der i de seneste ti år har trukket overskrifter om fækalier i drikkevandet og har dannet kulisse til historier med ’Suzuki-Torben’ som hovedrolleindehaver. Og det er ambitiøst vedkender byens socialdemokratiske borgmester Marie Stærke sig.

»Det er et resultat af, at vi nu i lang tid har set en stigning, og fordi at vi nu høster frugterne fra mange års strategisk indsats«, siger Marie Stærke. Men på trods af et stigende befolkningstilvækst gør hun sig ingen forestilling om, at Køge er ved at blive en storby.

»Vi er en provinsby, selvfølgelig er vi det. Jeg kom for sent til vores aftale, fordi jeg skulle holde tilbage for jernbanebommene. Det sker ikke i København. Så det vedkender jeg fuldt ud, og det må mange gerne synes, men flytter man her til, vil man opdage, hvor meget vi har et byde på«, siger Marie Stærke.

I 2022 er det foreløbigt planen, at det nye supersygehus i Køge skal stå færdigt. Og den nye jernbane fra Ringsted til København skal stoppe ved den nye Køge Nord Station, der ligger et par kilometer fra bydmidten. Fremover vil det blot tage 20 minutter at komme til København. Den tur tager 45 minutter i dag.

Du kan tage Køge ud af en pige

Carl, Agnes og Alba farer ind igennem husets lave, sorte gitterport ved indkørslen og smider deres respektive transportmidler, før de i samlet flok løber ud i haven. Her i det ganske almindelige parcelhuskvarter bor familien med sine to kattekillingerne Herman og Tingeling i et hvidmalet murermestervilla i to etager i gå afstand fra bymidten. Træet i haven er blevet udstyret med gynge og rebstige, der er fire højbede, et drivhus og et legehus med rutsjebane. Her gynger, klatrer og sparker børnene skiftevis til en bold i haven, og Mette Lykke peger netop på dette, som en af årsagerne til at de sidste år skiftede Gammel Kongevej ud med Køge.

»Vi havde en stor lejlighed med masser af plads, men vi ville gerne give vores børn en mulighed for at kunne lege uden for på en måde, som ikke helt kan lade sig gøre midt inde i byen«, fortæller Mette Lykke og tilføjer, at det egentlig ikke var nogen svær beslutning.

»Det gav egentlig sig selv. Vi ville have et større hus, og det kunne vi få hernede. Så er jeg selv opvokset i Køge, så jeg kender byen og har mine forældre i nærheden«.

Danmarks daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt sagde for nogle år tilbage, at ’du kan tage en pige ud af Vestegnen, men ikke tage Vestegnen ud af en pige’ med hentydning til sin opvækst i Ishøj. Men Mette Lykke deler ikke den forhenværende statsministers betragtning. Hun føler sig egentlig fortsat som storbymenneske, selvom hendes mor ville påstå, at 'hun er vendt hjem'.

»Jeg har boet i København i 15 år, og jeg føler mig stadig knyttet til byen. Men jeg synes ikke, at vi er så langt væk, at det gør noget. Mentalt er det stadig meget tæt på. Så er der også bare sket helt vildt meget i Køge på de 15 år«, siger Mette Lykke.

Og hun har helt ret.