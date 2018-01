Leder i daginstitution: »Vi kan spotte udfordringerne tidligere« De digitale trivselsvurderinger af små børn har fået kritik for sjusk med dataloven og forsimplet farvekodning. Men kan det hjælpe med tidligt at finde de børn, der mistrives?

På gaden foran Børnehuset Legegod på Vesterbro i København hjælper tre pædagoger en flok flyverdragtklædte vuggestuebørn ind ad døren og op af trapperne til vuggestuen på 1. sal efter dagens formiddagstur.

Hver enkelt af børnene, der med vinterrøde kinder forsøger at kæmpe sig ud af deres overtøj, bliver to gange om året vurderet i et digitalt trivselsskema, hvor de kategoriseres med farverne rød, gul eller grøn. Alt efter hvordan pædagogerne vurderer, at de trives og udvikler sig fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.

Det kaldes en Topi-trivselsvurdering, som står for Tidlig Opsporing og Indsats. I Københavns Kommune har redskabet været obligatorisk og digitalt for alle daginstitutioner siden 2017, og i alt 20 kommuner i landet bruger det digitale system.

Som Politiken har afdækket de seneste uger har forældre i flere kommuner intet fået at vide om den elektroniske registrering, som knytter deres børns trivselsvurderinger op på deres cpr-nummer, som de ellers lovmæssigt har krav på at få besked om. Blandt andet Københavns Kommune har erkendt, at persondataloven ikke er overholdt i alle forhold.

Men kan den omstridte Topi-trivselsvurdering hjælpe pædagogerne til tidligere at spotte de børn, der mistrives eller har brug for ekstra støtte?

I Børnehuset Legegod, som er en institution med i alt 117 vuggestue- og børnehavebørn fordelt på stuer med eksotiske dyrenavne som Elefanten, Zebraen og Skovtrolden, har den pædagogiske leder Maria Borchert haft positive erfaringer med den systematiske tilgang til trivselsarbejdet.

»Topi har givet os en systematik, så det aldrig bliver tilfældigt, om vi får talt hele vejen rundt om alle vores børn. Det har givet os en fælles måde at reflektere på, som har gjort os dygtigere rent fagligt«, siger Maria Borchert på sit kontor midt i institutionen.

I institutionen har de på papir foretaget trivselsvurderingen hvert forår og efterår siden 2015 – og fra efteråret 2017 digitalt.

»Det har betydet, at selv om der er udskiftning i medarbejdergruppen, er vi sikre på, at vi to gange om året kommer hele vejen rundt i børnegruppen og forholder os til, om nogen børn har brug for, at vi som fagpersoner gør noget andet for at fremme deres trivsel«.

Hjælp til at spotte mistrivsel

Trivselsvurderingen fungerer ved, at alle pædagoger på en stue hver især indtaster en trivselsvurdering for hvert enkelt barn. Derefter sætter de sig sammen og diskuterer deres vurderinger.

»På den måde smitter pædagogernes vurderinger ikke af på hinanden. Og det giver anledning til gode diskussioner om, hvordan det kan være, at jeg ser et barn som grønt, mens du vurderer, at barnets trivsel er gult«, forklarer Maria Borchert.

Når pædagogerne har lavet en fælles vurdering for hvert barn, sparrer de med et hold af fagpersoner, såsom psykologer, støttepædagoger og sundhedsplejersker, om, hvordan de bedst kan understøtte det enkelte barns udvikling. Og om der skal hjælp til udefra.

I de tilfælde, hvor et barns trivsel bliver vurderet gul eller rød, bliver forældrene inddraget, og pædagogerne laver en handleplan. Selv om det i Københavns Kommune kun er obligatorisk at inddrage forældre i tilfælde af en rød trivselsvurdering, men »forældresamarbejdet er alt for afgørende for barnets trivsel og forældres tillid til institutionen, til at vi vil lade være«, siger Maria Borchert.

»Vi har haft mange succesoplevelser med de her systematiske trivselsvurderinger. Det er især udfordringer omkring sprog og motorik, som vi kan spotte tidligere end før. Det kan man som pædagog lettere overse, end udfordringer hos børn, der er meget udadreagerende«, fortæller hun.

Eksempelvis kan et barn med manglende ordforråd nemt blive overset.