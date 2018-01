Ny skilsmisselov vil genindføre tænkepausen: »Det kan være positivt, fordi man ikke hurtigt skal have delt bopæls- og samværsrollerne« Er det godt eller skidt, at forældre, som vil skilles, skal tvinges til tre måneders ’refleksionspause’? Rådgiverne er uenige, men enige om, at det altafgørende er mægling.

Det første, børn typisk spørger om, når deres forældre skal skilles, er, hvor de selv skal bo, om de skal skifte skole, og om de stadig kan se deres bedsteforældre.

Det er erfaringen hos Mødrehjælpen, som rådgiver forældre i skilsmisse. Derfor er organisationen imod, at forældre, som vil skilles, skal være separeret i tre måneder, før de kan blive skilt.

Flere modeller Det er en større omlægning af skilsmissesystemet, politikerne forhandler om. På bordet er blandt andet: Der oprettes et familiehus i stedet for Statsforvaltningen. Her er en særlig børneenhed, som sørger for, at barnet er i centrum, og barnet får her en kontaktperson. Fokus på konfliktforebyggelse. Nye sager i Familieretshuset screenes og kategoriseres i grønne, gule og røde sager alt efter konfliktniveauet. De røde sager går direkte i retten. Ny model for fordeling af børnepenge, så de deles ligeligt mellem mor og far, i stedet for at mor automatisk får dem.

»Det er det helt nære, som fylder for børnene, og de har brug for en hurtig afklaring. Det er rigtig svært at leve i uvished, så for børnene vil en ’refleksionspause’, hvor forældrene har mulighed for at tænke sig om og finde ud af, hvor børnene skal bo og gå i skole, ikke umiddelbart være en hjælp. Det vil for børnene være et ubærligt limbo«, siger konstitueret direktør Trine Schaldemose.

Ideen om at indføre en karensperiode før skilsmissen kom fra Dansk Folkeparti, men i går tilsluttede Socialdemokratiet sig. Ifølge Ritzau foreslår de to partier nu i fællesskab, at der indføres en såkaldt refleksionspause på tre måneder.

Hvis der automatisk er en pause, fra folk bliver skilt, til de kan få rådgivning og hjælp til at løse konflikter, så forlænger vi tiden, hvor konflikterne kan vokse sig store Trine Schaldemose, Mødrehjælpen

Sagen er speget, fordi Liberal Alliance tidligere stejlt har modsat sig ideen om en separationsperiode. Ordfører Laura Lindahl har ligefrem talt om, at partiet vil bruge sin vetoret i regeringen til at stoppe forslaget – og uenigheden truer med at stå i vejen for en samlet aftale om et nyt skilsmissesystem, som har været på vej i månedsvis.

I Mødrehjælpen vil de, at man hurtigt sætter ind med konfliktforebyggende rådgivning til forældrene, så de får fokus på, hvad der er bedst for deres børn. Og den rådgivning er det afgørende, at de ikke skal vente tre måneder med at få, mener Trine Schaldemose.

»Dem, vi møder i vores rådgivning, er par, som er i konflikt om skole, bopæl eller samvær – og vi ved, at tiden er en faktor. Konflikterne opstår ofte tidligt i skilsmissen, og i begyndelsen kan de være små, men de eskalerer hurtigt. Så hvis der automatisk er en pause, fra folk bliver skilt, til de kan få rådgivning og hjælp til at løse konflikter, så forlænger vi tiden, hvor konflikterne kan vokse sig store. Og det er dyrt. For børnene og for samfundet«, siger Trine Schaldemose, som fremhæver, at en refleksionspause vil være direkte skadelig i sager om vold.

Vold, bigami og utroskab

Bliver der en tremåneders refleksionspause, er det i nogen grad en tilbagevenden til gamle regler. Frem til 2013 var der nemlig et halvt års tvungen separation medmindre der var utroskab, bigami eller vold i ægteskabet.

Det blev set som udtryk for utidssvarende og formynderisk lovgivning, og derfor blev loven ændret af den socialdemokratiske regering, så man kunne fravælge separationen og blive skilt på et øjeblik blot ved hjælp af NemId og betaling af et gebyr. Og den ordning har danskerne taget til sig, viser tal fra Statsforvaltningen.