Mor dømt for at dele foto af mand, der blottede sig for datteren: »Det er at grine ofrene lige op i ansigtet« Østre Landsret i Nykøbing Falster stadfæster dom mod Rikke Louise Andersen for brud på persondataloven efter at have delt billede af en mand, der blottede sit lem over for hendes 10-årige datter.

FOR ABONNENTER Det var ulovligt, da Rikke Louise Andersen i 2016 delte et billede fra videoovervågning af den mand, der havde blottet sig og onaneret foran hendes dengang 10-årige datter. Det har Østre Landsret i Nykøbing Falster slået fast i dag. »Det er dybt skuffende. Jeg havde regnet med en frifindelse, fordi jeg mener, at der burde have været udvist større hensyn til min datter end gerningsmanden«, siger Rikke Louise Andersen. Da Politiken taler med den 36-årige mor umiddelbart efter domsafsigelsen, har hun ikke selv fået noget at vide endnu og er derfor noget overrasket over landsrettens dom.