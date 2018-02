Udvisningssag stoppet: »Jeg vil bare gerne have en god begrundelse for, at vi skal til Sjælsmark«

Forkortet brev fra Alaa til politikerne

Kære politikere på Christiansborg. Mit navn er Alaa Shamasneh, jeg er 16 år gammel, og jeg går i 9.B på Bredagerskolen i Jelling indtil på onsdag, hvor min familie og jeg bliver overflyttet til Udrejsecenter Sjælsmark.Derfra kender jeg ikke min skæbne. Mit liv begyndte på Vestbredden. Jeg husker soldater, jeg husker pigtråd, og så husker jeg, at der hver dag var angst i min mors øjne.

Da min far havde været i fængsel for anden gang, besluttede mine forældre at de ville væk. Jeg var 8 år gammel, da vi kom til Danmark. Jeg elsker at bo i Danmark, og jeg elsker min hverdag og mine venner her i Jelling. Jeg vil have en god uddannelse, og det er min drøm at blive politibetjent. Jeg går selv på to hold; Jelling Juniorhold og DGI Sydøstjylland Junior Midt.

Jeg er også hjælpetræner for et springhold og et konkurrencehold. Jeg er vild med at være gymnastiktræner. For tiden knokler vi med at blive klar til forårsopvisningerne i marts. Det er ikke helt gået op for mig, at jeg ikke kommer til de opvisninger, fordi jeg skal flyttes til Sjælsmark. Jeg vil noget med mit liv, og første skridt på vejen er at få lov til at gøre 9.klasse færdig.

