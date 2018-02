Beskyttelsespenge er hverdag for banderne, men vi hører sjældent om det Beskyttelsespenge har i generationer været del af banders forretning. Afpresningen bruges til at afprøve nye medlemmer, som ofte er unge, der gerne vil høre til. Erhvervsdrivende der trues har ofte selv en »lyssky« baggrund. Det gør det ekstremt svært at få overblik over antal af sager.

Der er ikke for alvor nogen, der har et godt bud på, hvor stort problemet med afpresning og beskyttelsespenge i bandekriminalitet er. Siden den 19-årige iraner Ali Parnian fik hærget sit bageri i Tingbjerg – angiveligt efter at have nægtet at betale beskyttelsespenge – har Politiken forsøgt at finde svar på spørgsmålet.

Mellem 2006 og 2015 registrerede Rigspolitiet 93 sager om beskyttelsespenge, men politiet mener selv, der gemmer sig et stort mørketal under den opgørelse.

»Vi må forvente, at der er en del afpresningssager, vi ikke aner noget om«, siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC).

Brancheorganisationerne for hoteller og restauranter får over en bred kam ingen indberetninger om afpresning, men både Horesta og 3F Hotel og Restaurant hører, at det foregår. Spørger man politiet og andre fagfolk, der beskæftiger sig med bandekriminalitet, er der ikke nogen tvivl om, at afpresning i mange år har været en del af bandernes indtægtskilde. Og den er det stadig.