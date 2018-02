Stressundersøgelse chokerer: Mere end hver 10. tager medicin for at gå på arbejde Ny stressundersøgelse er en øjenåbner, nu skal der fokus på det psykiske arbejdsmiljø, mener LO.

En stor gruppe lønmodtagere har det så skidt psykisk, at de tager medicin dagligt eller ugentligt for at kunne passe det faste arbejde, pligterne og dagligdagen.

Sådan er undersøgelsen lavet Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Epinion for LO. 5819 repræsentativt udvalgte danskere har svaret på spørgsmålet: Hvor ofte tager du i gennemsnit medicin, fordi du har haft det psykisk dårligt?

Her svarer sammenlagt 14 procent, at de dagligt eller ugentligt tager medicin. Desuden er 3360 lønmodtagere, dagpengemodtagere og langtidssyge blevet stillet uddybende spørgsmål: Eks: Har du inden for de sidste 12 måneder haft sygedage på grund af psykiske påvirkninger på arbejdspladsen (stress, udbrændthed mv.)?

18 procent tilkendegiver, at de har meldt sig syge på grund af psykiske påvirkninger. Kilde: LO Vis mere

Det fremgår af en ny, omfattende stressundersøgelse, udarbejdet af analyseinstituttet Epinion for hovedorganisationen LO.

Mere fokus på psykisk arbejdsmiljø

Her svarer 14 procent, eller mere end hver tiende lønmodtager, at de mindst en gang om ugen må tage medicin på grund af psykiske problemer.

Og den statistik tæller både ufaglærte og akademikere.

Denne undersøgelse er en øjenåbner for os alle, og et klart signal om behovet for en politisk prioritering af indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø Morten Skov Christiansen, næstformand LO.

»Det er en meget alvorligt sag, at der er så mange lønmodtagere, der er nødt til at tage medicin for at klare de psykiske udfordringer på jobbet«, siger LO's næstformand, Morten Skov Christiansen til Politiken.

»Det viser med foruroligende tydelighed, at vi skal have meget mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø«, siger han.

Tidligere undersøgelser har vist, at næsten hver tredje lønmodtager i LO's forbund må tage smertestillende medicin for at klare de fysiske udfordringer på jobbet.

Bedre værktøjer til Arbejdstilsynet

Men der mangler viden og indsigt om det psykiske arbejdsmiljø, mener LO, der blandt andet efterlyser bedre værktøjer for Arbejdstilsynet, der med Morten Skov Christiansens udtryk »har godt styr« på det fysiske arbejdsmiljø, men »meget lidt« på det psykiske.

»Vi ved en hel masse om de arbejdsskader, vi kan se og føle på kroppen, men ikke ret meget om de skader, vi får af psykisk karakter«.

»Denne undersøgelse er en øjenåbner for os alle, og et klart signal om behovet for en politisk prioritering af indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø«, siger Morten Skov Christiansen.

Når Arbejdstilsynet rykker ud og påtaler virksomheders dårlige arbejdsmiljø med et såkaldt 'påbud', er det op mod 98 procent af disse påbud, der handler om det fysiske arbejdsmiljø.

Kun omkring 2 procent, tager fat i psykiske arbejdsmiljøproblemer, lyder meldingen fra LO.

Læger: Mange familier pressede

Undersøgelse siger dog ikke noget om, hvilken type af medicin, lønmodtagerne indtager for at få styr på psyken.

Det kan i princippet være alt fra en hovedpinepille til såkaldte lykkepiller og andre former for antidepressiver.

Det er alarmerende, at folk bliver nødt til at medicinere sig for at gå på arbejde Katrine Marie Jensen, stresskonsulent

At mere end hver 10. lønmodtager bruger en eller anden form for medicin mod psykisk ubalance, overrasker dog ikke Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont.

»Vi oplever, at der er rigtig mange borgere, der har et hårdt arbejdsliv og kæmper for at få enderne til at nå sammen. Det gælder især småbørnsforældre, der både oplever et pres på jobbet og i privaten, hvor der er rigtig meget at se til«.

»Og der kan man ikke udelukke, at nogle føler sig nødsaget til at tage en eller anden form for medicin«, siger Michael Dupont, der selv arbejder som praktiserende læge.

Han understreger dog, at de praktiserende læger ikke deler antidepressiv medicin ud som var det slik. Der skal være tale om et fast behandlingsforløb, før den type af medicin bliver udskrevet.