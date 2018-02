Kvinde anmelder to mænd for voldtægt - en er fængslet

En 29-årig kvinde har anmeldt, at hun natten til torsdag i sidste uge blev voldtaget af to mænd i Herlev.

Københavns Vestegns Politi har anholdt en 33-årig mand i sagen.

Mandag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup og varetægtsfængslet til 28. februar.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan han stiller sig til sigtelsen, og om han kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Ifølge politikommissær Ole Nielsen har der ikke været tale om en overfaldsvoldtægt, men af hensyn til efterforskningen vil han på nuværende tidspunkt ikke afsløre flere detaljer om sagen.

»Jeg kan sige, at der ikke er tale om en overfaldsvoldtægt, og at det ikke er foregået i et privat hjem«, siger Ole Nielsen.

Dermed vil han altså ikke afsløre mere om, hvor voldtægten skulle være foregået.

Ifølge politikommissæren har efterforskerne en idé om, hvem den anden formodede gerningsmand er. Politiet arbejder på at finde og anholde ham.

ritzau