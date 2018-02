Passiv deltager i overfald får skærpet straf i Højesteret

Selv om en ung mand ikke selv deltog aktivt i grov vold og frihedsberøvelse, skal han ikke slippe for en ubetinget straf.

Det fastslår Højesteret onsdag i en sag fra Køge. Landets øverste domstol ændrer landsrettens dom, som lød på samfundstjeneste, til ubetinget fængsel i et år.

Manden blev lovet 1000 kroner af to andre for at lokke offeret hen til Burger King i Køge en aften i august 2016.

Han satte sig ind på forsædet af en bil, da de to tvang offeret med en tur til Askerød ved Hundige. Her gik de to andre løs på den frihedsberøvede.

Blandt andet blev han hakket i hovedet med en kniv, ligesom han fik et slag med en sten og en mukkert.

Forsøgte ikke at afbryde overfald

Manden, der er i 20'erne, tilkaldte ikke politiet og gjorde intet for at afbryde overfaldet og frihedsberøvelsen.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket landsrettens dom om samfundstjeneste til landets øverste domstol.

Her siger tre af de fem dommere, at ubetinget fængsel i et år er det rigtige resultat, mens to andre har stemt for en mildere dom.

Manden, der er i 20'erne, har begrundet sin passivitet med, at han var bange for de to andre.

I øvrigt er han ikke særligt godt begavet og har problemer med narko. En dom på et års ubetinget fængsel vil betyde, at han mister lærepladsen, og dette lægger mindretallet på to dommere vægt på.

ritzau