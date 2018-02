Kvinde på cykel er dræbt af lastbil i København

Siden december har arkæologer fra Københavns Museum i al hemmelighed udgravet 20 skeletter på Rådhuspladsen i København. I ly af to store telte har de blotlagt de skrøbelige knogler fra kvinder, mænd og børn, der levede for omkring 1.000 år siden, og som arkæologerne vurderer er de første københavnere. Under dem menes at være yderligere to lag skeletter.

»Det er utroligt. En meter under asfalten på den mest travle plads i hele Danmark ligger gravene med skeletter fint bevaret«, siger museumsinspektør og arkæolog fra Københavns Museum Jane Jark Jensen.

Opdagelsen valgte arkæologerne at holde hemmelig for offentligheden for at undgå, at nysgerrige sjæle trængte ind i udgravningen og forurenede dna-materialet i gravene. Op til nytårsaften, hvor Rådhuspladsen blev forvandlet til en ’krigszone’, blev udgravningen forsejlet med beskyttelsesplader. Nu er størstedelen af de skrøbelige skeletter, der ifølge arkæologerne er porøse som kiks, kørt til undersøgelse på Det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet, og de skal derefter undersøges på Statens Naturhistoriske Museum. Forventningen til undersøgelserne er, at de vil kunne fortælle nyt om de mennesker, der fik København til at spire frem, 100 år før Absalon anlagde sin borg.

»Det er helt nyt og vil give os viden af en helt ny kaliber«, siger Jane Jark Jensen.