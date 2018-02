Transparency International: Korruptionen vokser - Danmark mister førsteplads på verdensranglisten

»Der er bestemt grund til at tage det her seriøst, det er ikke en katastrofe, at Danmark falder en plads ned, men hvis det er begyndelsen på en tendens, så er det problematisk. Danmark bør holde fanen højt«, siger forskeren fra Aarhus Universitet.

Hun peger på, at Danmark normalt fremhæves som et mønstereksempel på, hvordan lav korruption danner grundlag for et rigt samfund, med høj social tillid, gode sundhedsforhold og høj politisk legitimitet.

»Det billede holder måske ikke helt mere, det var noget særligt at ligge på førstepladsen. I Danmark har vi kunnet opbygge en høj grad af social tillid og tillid til myndighederne, fordi vi har et lavt korruptionsniveau. Det er ikke nyt, at vi i Danmark har et lavt korruptionsniveau, det har vi haft i hvert fald i de sidste 150 år«, forklarer Mette Frisk Jensen.

Korruption koster milliarder

Hun er helt enig i Transparency Internationals opfordring til politisk handling på de tre ømmeste punkter.

»Ikke mindst i forhold til den private partistøtte. Man har længe talt om det, og vi bliver kritiseret internationalt for det. Det virker underligt, at politikerne ikke ønsker at skabe gennemsigtighed. Det betyder, at man ikke kan afvise, at det er muligt at købe sig til politiske resultater i Danmark«, siger Mette Frisk Jensen.

Hun peger på, at Verdensbanken i 2015 vurderede, at korruption på verdensplan kostede 7.000 milliarder kroner og er en af de vigtigste årsager til manglende udvikling, fattigdom, sult og dårlige sundhedssystemer.

»Korruption kortslutter alt det, der bidrager til at opbygge velfungerende stater, fordi man i et korrupt samfund hele tiden kan købe sig til en anden løsning. Korruptionen underminerer retsstaten, og det er voldsomt alvorligt, hvis man ikke kan stole på myndighederne, domstolene eller politiet«.