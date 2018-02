Sofie Münster: »Børn skal lære at tillade sig selv at gå glip af noget« Børn har brug for grænser for skærmbrug. Og Sundhedsstyrelsen skal stille viden til rådighed, så forældre kvalificeret kan sætte de grænser, mener Sofie Münster, som skriver om opdragelse og er formand for børne- og socialministerens panel om opdragelse.

Danske forældre har brug for hjælp.

Skærmtid Spørgeundersøgelse Gallup har for Børne- og Socialministeriet spurgt 1.032 repræsentativt udvalgte forældre om deres forhold til deres børns skærmtid. De har svaret på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i, at du/I håndhæver reglen om, at dit barn kun må have skærmtid et bestemt antal timer? Forældre til 3-4-årige:

Enig/Overvejende enig: 49%

Hverken eller: 15%

Overvejende uenig/Uenig: 33% Forældre til 5-7-årige:

Enig/Overvejende enig: 59%

Hverken eller: 20%

Overvejende uenig/Uenig: 21% Forældre til 8-10-årige:

Enig/Overvejende enig: 58%

Hverken eller:19%

Overvejende uenig/Uenig: 23% Forældre til 11-15-årige:

Enig/Overvejende enig: 35%

Hverken eller: 25%

Overvejende uenig/Uenig: 40% De resterende procentandele har svaret: Ved ikke. Vis mere

De mangler vidensbaserede pejlemærker, de kan støtte sig op ad, når diskussioner om, hvor meget børnene må sidde med telefon, tablet eller computer, brager løs derhjemme.

Det vurderer Sofie Münster, indehaver af hjemmesiden Nordic Parenting og formand for det panel, som børneminister Mai Mercado (K) har sat i spidsen for en større offentlig debat om opdragelse.

Sofie Münster oplever, at mange forældre er famlende over for, hvordan skærme påvirker deres børn, og det er ikke så underligt.

»Helt ærligt, hvornår har vi sidst stået med en enhed mellem hænderne, der har haft så stor indflydelse på vores børns hverdag, som den digitale skærm har det. Skærmen ændrer deres måde at være sammen på, den ændrer deres leg, måske har den også indflydelse på deres søvn og deres fysiske aktivitetsniveau«.

Derfor er det på høje tid, at danske forældre får hjælp til at træffe kvalificerede beslutninger om deres børns skærmtid, mener hun. Konkret ønsker hun, at Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalinger for børns skærmbrug.

»Det er nødvendigt, at forældre bliver klædt på. Der er meget, vi ikke kender den fulde konsekvens af, når det handler om skærmbrug. Alligevel skal vi sætte grænser for vores børn om de ting. Vores børn har brug for grænser«, siger hun.

Det at kunne fastholde opmærksomheden på et andet menneske, at kunne tilsidesætte egne behov og at sætte sig ind i andres situation er noget, man kun lærer, hvis man træner det«. Sofie Münster

Sundhedsstyrelsen slog i efteråret fast, at der ikke findes tilstrækkelig forskning til, at styrelsen kan udarbejde egentlige anbefalinger om børns skærmbrug. Men styrelsen holder øje med området. Indtil videre er rådene fra Sundhedsstyrelsen derfor begrænset til en opfordring om at »begrænse skærmtiden« for de 1-4-årige.

Foto: Andreas Haubjerg Forfatter Sofie Münster, uddannet cand.scient.pol. Stifter af bloggen Nopa 'Nordic Parenting' og formand for børne- og socialminister Mai Mercados (K) initiativ 'Opdragelsesdebatten'.

Det er utilstrækkeligt, mener Sofie Münster.

»Måske kan Sundhedsstyrelsen ikke give nagelfaste svar på, hvad man som myndighed anbefaler om børns brug af tablets. Men som minimum må den give forældre et samlet indblik i, hvad vi forskningsmæssigt ved på nuværende tidspunkt. Hvad er det for nogle områder, man skal være opmærksom på hos sit barn? Er det søvnen, mængden af tid sammen med andre børn, deres fysiske aktivitetsniveau, eller hvad taler vi om?«.

»I dag læner vi os ikke op ad hverken bedsteforældregenerationens erfaringer, vores religion eller det, der ligner, når vi sætter grænser for vores børn. Vi læner os op ad viden. Derfor skal forældre også have let adgang til den viden, der findes om børns skærmtid. Også selv om svarene på nuværende tidspunkt stritter. Og det er Sundhedsstyrelsens opgave at stille den viden til rådighed«.

Omkring halvdelen af forældre til børn fra 3-10 år svarer i en Gallup-undersøgelse for Børne- og Socialministeriet, at de er enige eller overvejende enig i, at de håndhæver deres børns skærmtid til et bestemt antal timer. Hos forældre til børn på 11-15 år falder andelen til en tredjedel. Tallene tyder altså på, at forældre slækker på de aftalte regler, når børnene er 11 år eller derover. Danmarks Radios Medieforskning har desuden påvist, at 3-6 årige børn i gennemsnit bruger 1 time og 37 minutter ved en skærm, mens 7-12-årige bruger 3 timer og 10 minutter i gennemsnit.

Det er lang tid, synes Sofie Münster. For der er risiko for, at det erstatter den tid, de ellers ville have brugt sammen med andre, på leg, på at røre sig fysisk, på at sove.