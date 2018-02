Lønnen er den store knast: Løhde mener, at de offentligt ansatte 'skylder' statskassen seks milliarder kroner

FOR ABONNENTER

De store neonreklamer og det oplyste glastag bader Fremont Street i centrum af Las Vegas i et kunstigt lys. Solen er for længst gået ned i den amerikanske ørkenby.

På den ene side af gaden sidder ’Vegas Vicki’ på en stol af glitrende neon med det ene ben højt hævet over menneskemængden. Hun er en af gadens mest kendte lysreklamer, og under hende bliver bogstaverne i et ganske særligt navn skiftevis fremhævet i hvid og lyserød neon: Glitter Gulch. En klub for hvor det ikke er enarmede tyveknægte eller blackjack, der løber med opmærksomheden. I det afdæmpede røde lys bag klubbens døre afslører de blanke metalpæle fra gulv til loft, hvad der adskiller denne klub fra gadens øvrige forlystelser.

Det er tirsdag 3. marts 2015, og Lars Therkildsen er taget til Las Vegas for at deltage i konferencen SAP HR2015. Han er direktør for Danmarks største kommunalt ejede forsyningsselskab, Hofor, og klokken 22.47 bliver hans Eurocard kørt gennem maskinen i stripklubbens bar. 547 kr. bliver trukket fra hans konto og siden refunderet af selskabet med hovedsæde i København.

Et par dage tidligere er Lars Therkildsen tjekket ind på det femstjernede hotel Bellagio, der med sit overdådige springvand ud til casinobyens hovedgade, The Strip, har ageret baggrundstæppe for talrige hollywoodfilm. Her overnatter han i seks nætter, selv om konferencen ifølge det officielle program kun har fire dages fagligt indhold. Da direktøren tager flyet tilbage mod Danmark, er prisen for rejsen i alt løbet op i lidt over 48.000 kr.