Dobbelt-forslag mod utryghed i udsatte boligområder: Pape præsenterer to tiltag, »som kan virke barske« Regeringen vil gøre det muligt at nægte udlejning til kriminelle i udsatte områder.

Boligselskaberne i de udsatte boligområder skal kunne sige nej til at udleje en bolig, hvis ansøgeren eller et medlem af ansøgerens husstand inden for de seneste fem år har begået ’utryghedsskabende kriminalitet’, for eksempel vold, trusler, røveri og narkosalg.

Samtidig skal det gøres meget nemmere for boligselskaberne at sætte lejere, der begår kriminalitet, som giver ubetinget fængselsstraf, på gaden.

Politiken har fået adgang til to af forslagene i den såkaldte ’ghettopakke’, som regeringen fremsætter på torsdag.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), det er allerede muligt at komme af med lejere, som begår kriminalitet. Hvad er forskellen på den nuværende lovgivning og jeres forslag?

»At vi nu gør det nemmere og mere enkelt. I dag ender det tit som sager, der kører i lang tid i retssystemet, og det kan tage meget lang tid at få nogen smidt ud. Vi vil hjælpe boligorganisationerne ved at sige, at hvis en lejer eller et medlem af husstand bliver idømt en ubetinget fængselsstraf, så kan man smide dem ud med det samme. På samme måde som hvis en lejer ikke betaler sin husleje. Det er for at lave et mere rent snit. I det øjeblik, en lejer bliver idømt en fængselsstraf, så vil boligselskabet få adgang til den oplysning, og så kan boligorganisationen vælge at smide vedkommende ud. Og jeg vil gerne understrege, at det er et valg, en mulighed, organisationen har. Det er ikke noget, de skal gøre«.

Så man fratager dem, som bliver smidt ud, muligheden for at få deres sag prøvet ved retssystemet?

»Ja, vi forventer, at på baggrund af det nye regelsæt bliver det meget enkelt i fogedretten at træffe en afgørelse om udsættelse«.

Brug for barske metoder

Med forslaget om, at boligselskaberne i udsatte boligområder skal kunne afvise ansøgere, som inden for de seneste fem år har siddet i fængsel, kan boligselskaberne forlange at se straffeattest, før de udlejer en bolig.

»Hvis vi nogensinde vil have de her boligområder til at ligne resten af Danmark med en mere bred befolkningssammensætning, så er det én ting, at vi kan sætte lejere ud. Men vi er også nødt til at lukke for hanerne, så vi ikke får de kriminelle ind . Det her løser ikke alt, og disse to forslag er blot enkelte elementer blandt mange, som vi præsenterer på torsdag. Men de giver boligorganisationerne nogle muligheder for at sige: Vi skal ikke samle på kriminelle her, hvis dette område nogensinde skal blive trygt igen«.

I vil fjerne muligheden for at få prøvet sagen ved domstolene for lejere, der bliver sat på gaden. Og I vil indføre en ekstra straf til mennesker, som har udstået deres straf. Jeres forslag rejser vel en række spørgsmål om retssikkerhed?

»Vi kommer med disse tiltag mod parallelsamfundene, fordi vi i for mange år har talt om det og kigget på det og ikke har kunnet gøre noget ved det. Nu kommer vi så med en palet af tiltag, som gerne skulle kunne gøre noget ved det. Vi kan holde mange og lange taler om principper, men hvis vi ikke gør noget, så bliver disse boligområder ikke bedre, men værre. Hvis folk i Tingbjerg og Mjølnerparken skal kunne bo trygt, er vi altså også nødt til at tage nogle redskaber i brug, som kan virke barske. Men hvad er alternativet? At lade stå til, og så bliver det værre? Det har vi set i årtier ikke hjælper, og nu er vi nødt til at gøre noget«.

Et af de store problemer i det kriminalpræventive arbejde er at skaffe boliger til mennesker, som bliver løsladt efter endt straf. Nu gør man det måske sværere for folk, som gerne vil på ret køl, at finde et sted at bo med en ekstrastraf.

»Men hvor tit har vi ikke også talt om, at folk falder tilbage i de gamle miljøer, de kom fra. Der bor en del med tidligere domme i de udsatte boligområder, måske er det bedre at få tidligere straffede spredt noget mere. Har man valgt at begå kriminalitet, så har man truffet et valg i livet. Og hvis det betyder, at der er bestemte områder, man ikke kan blive henvist til, så må man få en snak med sin kommune, om der er et andet sted, man kan få anvist en bolig. Det kunne også være, at boligorganisationen sagde, at ham her, ham vil vi godt lave en aftale med, ham tror vi kan forbedre sig. Det skal jeg ikke blande mig i«.