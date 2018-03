Sygehuse var på tvivlsom grund i strid om it-udbud

Alt andet lige er det vel en fordel for det dyreste tilbud, når regionerne lader betydningen af pris spille en mindre rolle?

»Det er der ingen tvivl om, og det kan pege i retning af, at der er en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. Det ligner en tanke, at regionerne dumper procentsatsen for økonomien, efter at tilbuddene er åbnet. Jeg vil mene, at det ville kræve en god forklaring fra regionernes side for at klare frisag«, siger Michael Steinicke og tilføjer, at det retlige udgangspunkt om at oplyse vægtningerne på forhånd gjaldt både i 2013 og i dag.

Regionen: Lovligt dengang

Efter at Politiken har beskrevet udbudsprocessen, har flere regionspolitikere krævet en forklaring. Det skyldes ikke mindst, at to tidligere nøglemedarbejdere i Region Hovedstadens it-afdeling – Jan Kold og Claus Balslev – nu arbejder for NNIT, der vandt ordren på Sundhedsplatformen sammen med koncernen Epic.

I en skriftlig redegørelse gør Region Hovedstaden opmærksom på, at konkurrenten Cerner er part i sagen og endte med at opgive sin klage. Derfor er deres kritik »i sagens natur ikke objektive indlæg«. Men selv hvis regionen havde ladet økonomien tælle med 30 procent i finalerunden, ville Epic og NNIT også have fremstået som vinder, lyder formuleringen.

Vægtningen blev ændret undervejs af regionernes styregruppe, fordi Sundhedsplatformens »funktionalitet var det mest afgørende for valg af ny løsning«. Eller med andre ord: At det var vigtigere for hospitalsvæsenet i Østdanmark, at it-systemet fungerede godt, end udbudsprisen, så længe det i det lange løb var det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Region Hovedstaden erkender dog i sin redegørelse, at evalueringsmetoden ville være i strid med den udbudslov, der gælder i dag. Siden 2014 har ordregiveren ikke måttet ændre i vægtningen, når tilbuddene først var åbnet.