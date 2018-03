Sådan kom de hemmelige sælgere af det nye valgsystem omsider frem i lyset

Nyt valgsystem

I over 40 år har KMD stået for det it-valgsystem, der hjælper os med at afvikle valg i Danmark.

It-systemet bruges til at automatisere processen. Systemet fodres med oplysninger som cpr-numre, kandidater og valgkredse, og så sørger det blandt andet for, at borgerne får tilsendt valgkort, at valglisterne printes korrekt, og at stemmeoptællerne ude på valgstederne har et pålideligt computersystem at taste resultaterne ind i. It-systemet sørger også for, at valgresultaterne bliver tilgængelige og offentliggjort.

Nu har en ny it-virksomhed fået til opgave at udvikle og drive et nyt valgsystem de næste ti år. Kommunerne og regionerne betaler 125 millioner kroner for det.

Det vil blive brugt fra slutningen af 2019 til valg til Folketinget, kommuner og regioner og EU-Parlamentet samt folkeafstemninger.

Systemet er forberedt til elektronisk afstemning, hvis Folketinget en dag skulle beslutte at indføre det.

Vis mere