Regeringen tøver med ren luft, selv om løsninger ligger klar Regeringen kommer tidligst til at gøre noget ved luftforureningen i København om mere end et år. Det vækker kritik hos de røde partier, der peger på strengere krav til dieselbiler.

Luftforurening har længe været et problem. Hvert år dør flere end 2.000 mennesker på landsplan af hjertesygdomme forårsaget af luftforurening, og i København har der i mindst seks år været for meget af den sundhedsskadelige kvælstofilte NO2 i luften på byens mest trafikerede gade, H.C. Andersens Boulevard. Sidstnævnte betyder, at Danmark siden 2010 har forbrudt sig mod EU’s regler om ren luft og risikerer at få en sag og en EU-dom på halsen.

Men selv om der i dag findes flere initiativer, der vil rense luften betragteligt, og som hurtigt vil nedbringe NO2-forureningen, kommer der ikke nye løsninger fra regeringen lige nu. Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der torsdag var kaldt i samråd om luftforurening.

Eventuelle initiativer kommer først, når regeringen senest 1. april 2019 præsenterer et nationalt renluftsprogram – hvilket regeringen i regi af EU allerede er forpligtet til at udarbejde. Og så vil regeringen i efteråret 2018 igangsætte »samfunds- og erhvervsøkonomiske analyser« for at finde ud af, om miljøzonen i København kan opdateres.

»Jeg synes ikke, at ministeren virker ambitiøs nok i forhold til det her problem, og det bekymrer mig faktisk en hel del «, siger Pia Olsen Dyhr, formand i SF.

Hos Radikale kalder miljøordfører Ida Auken ministerens udmelding for »noget smøleri«.

»Jeg synes ikke, at ministeren er ansvarlig, når der ikke handles på det her og nu, og når han ikke i det mindste begynder at give en retning for, hvilken vej vi skal«, siger Ida Auken.

Også Enhedslistens ordfører, Maria Reumert Gjerding, er stærkt kritisk og kalder ministerens plan for »ukonkret og fluffy«.

»Ministeren får det til at lyde, som om det er enormt kompliceret, og at vi skal vente på den teknologiske udvikling. Men teknologien er jo derude«, siger hun.

I lande omkring Danmark sker der i øjeblikket politiske forandringer i forhold til dieselbiler. I Storbritannien og Frankrig vil man forbyde nye dieselbiler fra 2040, og i Norge skal nye biler og varebiler på diesel være forureningsfri fra 2025. I Tyskland fastslog en domstol i denne uge, at Düsseldorf, Stuttgart og en række andre tyske byer må indføre forbud mod dieselbiler.

Flere veje til renere luft

Som Politiken tidligere har beskrevet, står Danmark lige nu skoleret i en juridisk strid med EU-Kommissionen for ikke at overholde grænsen for NO2 på H.C. Andersens Boulevard, hvilket kan føre til en EU-dom. Af et fortroligt svar til kommissionen, som Politiken er i besiddelse af, fremgår det, at regeringens primære metode til at nedbringe NO2-niveauet er at flytte måleren længere væk fra vejbanen. I 2009 rykkede en vejbaneomlægning trafikken tættere på måleren, hvilket fik den til at måle en højere NO2-koncentration, og det er ifølge regeringen den eneste årsag til, at man frem til 2016 har overtrådt EU-grænsen for NO2.

I 2016 rykkede regeringen derfor måleren væk fra trafikken igen, men regeringen havde i årene op til ifølge kommissionen forsømt en helt central EU-forpligtelse: At sikre sig, at perioden med for meget forurening bliver kortest mulig. Netop formuleringen »kortest mulig« er problematisk for regeringen, mener Kåre Press-Kristensen, seniorkonsulent i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

For der findes allerede midler, der kan gøre luften markant renere, og som sandsynligvis vil bringe NO2-koncentrationen på H.C. Andersens Boulevard under EU-grænsen. Men Danmark har oplyst til EU, at man ikke mener, at »andre virkemidler« end dem, der er taget i brug, f.eks. flytning af måleren, »er egnede foranstaltninger til at sikre en kortest mulig overskridelsesperiode«. »Hvis man kunne blive dømt politisk for nøleri, så var der en hel del ministre, der stod til en meget hård dom. Vi har overhovedet intet seriøst foretaget os siden 2010 for at overholde den her grænseværdi. Det mest seriøse, man har gjort, er at flytte målestationen væk fra vejen, så man bare måler mindre forurening«, siger Kåre Press Kristensen.

Miljøzonekrav kan løse EU-strid

Mandag havde Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet et beslutningsforslag om netop stramning af miljøzonekravene til behandling i Folketinget.