Især specialpædagoger er udsat: Flere anmelder vold i arbejdstiden Anmeldelser om vold og trusler mod folk, der er på arbejde i offentlig tjeneste er tredoblet over de seneste fem år. Stigningen er størst hos specialpædagoger.

Sidste år blev der registreret 5.835 personer, som havde været udsat for vold og trusler, mens de var på arbejde i offentlig tjeneste.

Det er tusind flere ofre end året før, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Specialpædagogerne er dem, der har oplevet den største stigning i antallet af voldsepisoder. I 2017 blev der registreret 1.102 sager om vold, og det er en stigning på 38 procent i forhold til året før.

»Vi kan se, at personer, der er beskæftiget med specialpædagogisk arbejde, har haft en stigning gennem alle de år, hvor vi har lavet opgørelsen«, siger Lisbeth Lavrsen, der er chefkonsulent hos Danmarks Statistik.

Det er Danmarks Statistik, der hvert år laver en opgørelsen over hvilke faggrupper, der er flest, der er udsatte for vold og trusler.

Lisbeth Lavrsen fortæller, at Danmarks Statistik begyndte med at lave opgørelsen i 2014. De bruger politiets oplysninger om folk, der har været udsat for vold, mens de har været på arbejde i offentlig tjeneste.

Flere anmelder episoder

Også i 2016 var der en stor stigning i antallet af voldssager. En del af stigningen blev dengang forklaret med, at der i 2014 blev ændret i Erstatningsnævnets praksis. Det betød, at der kun kan udbetales erstatning i sager, hvor der er sket en anmeldelse til politiet.

Hos Socialpædagogernes Landsforbund tror forbundsformand Benny Andersen, at ændringen stadig har indflydelse på, at flere anmelder episoder om vold.

»Vi har gjort meget for at opfordre vores medlemmer til at anmelde episoder, så de har mulighed for at få erstatning, hvis der opstår gener på et senere tidspunkt«, siger Benny Andersen.

Selv om Danmarks Statistik kun har information om de sager, som bliver anmeldt til politiet, så kan der sagtens være flere sager, vurderer Lisbeth Lavrsen.

I efteråret viste en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at flere og flere lærere oplevede vold på deres arbejde. Men det afspejler sig ikke i opgørelsen fra Danmarks Statistik.

»Vores tal viser et fald. Det må skyldes, at lærerne ikke anmelder det«, siger Lisbeth Lavrsen.

Hos politiets ansatte har antallet af sager om vold og trusler ligget stabilt i en årrække, men også her er antallet af ofre steget markant sidste år, hvor der var 1.415 sager. Det er en stigning på 28 procent i forhold til 2016.

Anderledes ser det ud i fængslerne. Her er antallet af voldsofre blandt fængselsbetjente faldet med 12 procent fra 2016 til 2017.