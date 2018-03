Efter kritik: København udskyder nyt system for pladsanvisning Forældre på venteliste til daginstitution risikerer alligevel ikke at komme bag i køen, lover Børne- og Ungdomsborgmesteren, der desuden udskyder det nye system til 2019.

Utrygge københavnske småbørnsforældre kan ånde lettet op.

Fakta Det nye system på pladsanvisningen Systemet ventes indført i august 2019. Man kan booke en plads fra barnet er to måneder gammel. Man kan i systemet se dagtilbud med plads ud fra ens behovsdato. Har ens fortrukne institution ikke en ledig plads til ens behov, kan man booke første ledige plads herefter. Man kan derefter markere, at man ønsker at blive kontaktet, hvis en plads i institutionen bliver ledig inden da. Hvis det er tilfældet vil alle forældre, der er interesseret i en tidligere plads få en notifikation. Derefter gælder først-til-mølle princippet. Man kan godt booke flere pladser i forlængelse af hinanden, men pladserne kan ikke overlappe. Hvis man for eksempel først kan få en plads i sin fortrukne institution to måneder efter behovsdatoen, kan man booke en plads i et andet dagtilbud indtil da. I det øjeblik, at et søskendebarn får tildelt sit cpr-nummer, vil systemet forsøge at reservere en plads i den ældre søskendes institution. Forældrene kan derefter gå ind og booke pladsen. Undtagelser er pladser, som kræver visitation. Fx basispladser, specialpladser og PLUS-pladser. Det er pladser, som er reserveret til børn med større udfordringer end de fleste andre børn. Og pladser, som kræver et dokumenteret behov. Fx weekendåbne dagtilbud, døgnåbnetilbud, pladser på engelsksprogede stuer og virksomhedsinstitutioner. Denne type pladser bliver anvist gennem dialog med Pladsanvisningen. Læs mere om det nye system her Kilde: Københavns Børne- og Ungeforvaltning Vis mere

Ingen mister sin plads på ventelisten, når det nye system for pladsanvisning til kommunens daginstitutioner, som kommunen har bebudet indført i år, indføres. Desuden bliver det nye system udskudt til august 2019.

Og det er der flere grunde til, forklarer Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S):

»Der har været tvivl om, hvor meget vi kunne love de forældre, der allerede havde skrevet deres børn på venteliste i overgangsfasen. Det har vi nu god til til at få afklaret og forklaret, så utrygheden forsvinder«, siger han.

Frem og tilbage

I november 2017 annoncerede daværende Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), at et nyt system for pladsanvisning af børn til daginstitutioner ville fjerne de berygtede og ofte lange ventelister - samtidigt med, at dem, der i forvejen stod på venteliste, ville beholde deres anciennitet.

Allerslev forklarede, at meningen med det nye system er, at man booker en plads til sit barn, ligesom man booker en flybillet: Er der ikke plads i favoritinstitutionen til behovsdatoen, kan man booke først ledige plads og vælge en anden institution i mellemtiden.

Men få uger efter Pia Allerslevs udmelding, lød det fra forvaltningen, at hun havde lovet for meget - forældre i overgangsperioden ville ikke kunne beholde sin anciennitet, men ville derimod miste pladsen på ventelisten.

Det fik nogle københavnske forældre til tasterne. Blandt andre Esben Kolind fra Islands Brygge, som er far til Tobias på knap et år. Her i avisen fremsatte han en række kritikpunkter særligt rettet mod, hvordan kommunen havde tænkte sig at håndtere overgangsfasen. For hans eget vedkommende var familien flyttet til området vel vidende om en lang venteliste til områdets eneste institution, som sønnen stod på skrevet op til. Den plads kunne de nu ikke vide sig sikre på.

»For mig at se, er det dybt uretfærdigt at bare pille folk af ventelisten og sidestille dem med de helt nye ansøgere«, siger Esben Kolind, der glæder sig over, at politikerne nu har lyttet til kritikken.

Jesper Christensen overtog borgmesterposten ved årsskiftet, og Esben Kolind var ikke den eneste vrede forælder, borgmesteren hørte fra.

»Det er et meget følsomt område, hvor og hvornår ens barn kan komme i institution. Så der var mange forældre, der reagerede«, siger Jesper Christensen.

Han lover nu københavnerne, at de ikke kommer til at miste deres anciennitet.

»Dem, der allerede står på ventelisten vil blive ført over i det nye system manuelt og i den rækkefølge, de står i. De skal ikke selv sørge for det«, siger Jesper Christensen, der dog tager forbehold for, at kommunen ikke kommer til at kunne trylle flere pladser frem, end der allerede er.

»Hvis man står langt nede på ventelisten, kan man ikke være sikker på at få pladsen - det kan man jo heller ikke, som det er nu - altså inden barnet bliver for gammelt«, siger han.

Et andet af forældrenes kritikpunkter er, at det nye system vil have et notifikationssystem i stedet for venteliste. Hvis man har booket plads på sin ønskede institution, kan man skrive sig op til at få besked, hvis der kommer en uventet plads tidligere – hvis et barn flytter for eksempel – og hvis pladsen kan hænge sammen med ens egen bookede startdato.

Dem, der får notifikation, vil så kunne forsøge at booke pladsen på et angivet tidspunkt - vinderen er den, der kommer først til mølle. Dette er – trods kritikken – bevaret i det nye system, slår Jesper Christensen fast.