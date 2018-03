Kommune: Forældre skal spores for børnenes skyld

Gladsaxe Kommunes uprøvede idé om at samkøre data om familiers historik og via point opspore potentielt udsatte børn er blevet ophøjet til et regeringsinitiativ.

Familiechef Tine Vesterby Sørensen siger, at hun blev ganske overrasket over, at regeringen ville give Gladsaxe Kommune lov til at iværksætte systemet. Og ikke nok med det – også give alle andre kommuner adgang til at samkøre data fra deres forskellige registre på tværs af forvaltninger for at udpege risikofamilier.

»Vi har prøvet at lave et system, hvor vi kunne samkøre de her data og trække en liste, som vi kunne bruge til sagsbehandling. Dataudviklingsfolk har allerede lavet listen; jeg ved lige nu, at vi har børn i Gladsaxe, som ikke er blevet opsporet, men som bor i en familie, hvor de her risikoindikatorer er til stede. Vi må ikke kontakte de familier i dag, fordi det er ulovligt at bruge de data til sagsbehandling, men når vi får lovhjemmel, regner vi med, at systemet er valideret og klart«, siger Tine Vesterby Sørensen.

Psykisk lidelse giver 3.000 point i systemet

Politiken fortalte lørdag om regeringens initiativ i ghettopakken om »dataunderstøttet opsporing af udsatte børn«. Det udspringer direkte af Gladsaxes ansøgning om et frikommuneforsøg. I Gladsaxes system har fagfolk udpeget en række risikoindikatorer, og hver datakilde afføder point til et barns familie.

I kommunens egne fremlagte eksempler giver et års ledighed 500 point. Barnets udeblivelse fra tandpleje eller sundhedspleje giver henholdsvis 300 og 600 point, mens en forælders psykiske lidelse giver 3.000 point.

Rigtig mange velfungerende forældre mener, de har en super velfungerende skilsmisse, men deres børn lider bare under det Tine Vesterby Sørensen, familiechef

Familier, der boner ud på listen med to eller flere risikoindikatorer og mange point, vil blive opsøgt af kommunen. Afhængig af screeningen kan forældre tilbydes rådgivning, og kommunen kan i grelle tilfælde iværksætte såkaldte paragraf 50-undersøgelser.

Borgernes reaktion: ramaskrig

I weekenden vakte historien ramaskrig blandt mange borgere og organisationer. Regeringen indfører kinesiske tilstande, og tiltaget krænker vores privatliv og retssikkerhed, lyder det fra flere.

Det kan I famne glemme alt om, @regeringDK. I'll give up my privacy, when you pry it from my cold dead hands!https://t.co/XTSUFPlbQy — Christian Panton (@christianpanton) March 3, 2018

NEJ TAK! #dkpol Er I gået fuldstændig fra snøvsen? Hvis det virkelig er sandt, er I ved at skabe DDRs drømmesamf https://t.co/dtsc6CVbjx — Rikke Hvilshøj (@hvilshj) March 3, 2018

Tine Vesterby Sørensen kan godt forstå, hvis borgere ved første øjekast finder det drastisk. Men hun vurderer, at de fleste borgere vil acceptere den elektroniske profilering, når de får forklaret formålet.

»De her risikoindikatorer er udvalgt primært på baggrund af forskning, men også ud fra egne erfaringer og generel viden om udsatte børn. Vi ved nogenlunde, hvilke børn der klarer sig dårligt senere i livet, og hvilken baggrund de kommer fra. Mange er fra familier med langvarig arbejdsløshed, med sygdom eller fra et udsat boligområde, ligesom det også kan være en risikoindikator at have en tosproget baggrund. Men selv om vi har lavet en alvorlig indsats i vores dagtilbud, kan vi se, at børn typisk er mellem 6 og 8 år eller ældre, før der første gang kommer underretninger. Og det er simpelthen for sent«, siger Tine Vesterby Sørensen.