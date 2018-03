Ubådskaptajn giver sin forklaring: En låge satte sig fast - og slog Kim Wall ihjel

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Det var et uheld med motorerne og en luge, der havde sat sig fast, der kostede Kim Wall livet.

Det siger den ubådskaptajn, der i øjeblikket forsvarer sig mod en tiltale for drab på den svenske journalist ved en retssag i Københavns Byret. Han nægter sig skyldig.

Kim Wall var taget med ham ud at sejle for at skrive om manden i en artikel om hans opfinderi og skulle derfor prøve en tur med hans ubåd.

Men undervejs gik det helt galt, forklarer den tiltalte mand. Han startede en motor og gik op i tårnet på ubåden, men lukkede lågen efter sig, mens han var oppe i fri luft. Da han atter ville ned i ubåden til den kvindelige passager, sad den fast. Ifølge hans forklaring var der undertryk nede i ubåden.

Wall lå livløs nede i ubåden

Han prøvede forgæves at få hende til at slukke for maskinerne. Først da han hørte motorerne standse efter fem til femten minutter, fik han lirket lugen i tårnet op og blev mødt af en dunst af udstødningsluft fra ubådens indre, forklarer han i byretten.

»Da jeg kommer ned, finder jeg Kim Wall«, siger han.

Hun var livløs, tilføjer den tiltalte ubådskaptajn, der ifølge sin forklaring i retten forgæves prøvede at få liv i hende. Hun havde ingen puls, og han kunne ikke få hende bakset op i den fri luft eller give hende kunstigt åndredræt.

Af frygt for selv at miste bevidstheden og dø af iltmangel, kravlede han atter op i tårnet uden at bære hende med op.

På det tidspunkt var han overbevist om, at hun var død, fremgår det af hans forklaring i retten.

Ville skåne de pårørende

Det var en frygtelig oplevelse, siger han: »Der findes ikke noget værre for en som mig at sejle ud med to personer og komme hjem med en. Ikke at få sin besætning med hjem«.

Den tiltalte havde ikke meget lyst til at fortælle, hvad der egentlig skete om bord på ubåden 'Nautilus' den aften, hun døde. Han ville, siger han i dag, gerne skåne de pårørende.

»Jeg interesserer mig ikke for ret meget andet end Kim Walls pårørende. Jeg havde ikke lyst til at fortælle, hvordan Kim Wall omkom«, sagde han efter at være spurgt flere gange om de skiftende forklaringer.

Begivenhederne har ifølge den tiltalte ændret ham for stedse: »Den mand, du ser her, er en mand uden drømme og ambitioner«.

Et livligt seksualliv

Før det fatale togt med den svenske journalist om bord var han ifølge sin egen forklaring et promiskuøst menneske med mange seksualpartnere. Det kan være forklaringen på, at politiet har fundet spor af sæd i hans underbukser, tilføjer han.

Og han erkender samtidig, at han på et tidspunkt omkring Walls død så en video, hvor en kvinde bliver slået ihjel ved at få hovedet skåret af . Det mener anklagemyndigheden belaster den tiltalte, fordi videoen antyder en interesse for mishandling af kvinder. Det er lidt usikkert, hvornår han så den, og hvorfor han overhovedet ledte efter optagelsen med søgeordene 'kvinde', 'halsoverskæring' og 'smerte'.

Ifølge anklageren inviterede kaptajnen i dagene op til turen med Kim Wall andre kvinder med ud at sejle i 'Nautilus'. Men det var der intet odiøst i, svarede ubådskaptajnen i retten. Det havde han gjort så tit i håb om at få flere kvinder til at interessere sig for hans projekter. Om end det var lidt sværere at få kvinder end mænd til at komme med på båden, indrømmer han i retten.

Den aften skulle sejlturen egentlig være overstået, inden det blev mørkt, men ifølge den tiltalte var selskabet så godt, at han fortsatte sejladsen med den unge kvinde i længere tid end forventet.