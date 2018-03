Unge kan få et skævt forhold til penge: Hver tredje ung får fast tilskud fra mor og far Økonomisk støtte fra ens forældre kan give et skævt forhold til penge, og unge uden støtte kan få sværere start på voksenlivet.

Forældre spiller en stadig større økonomisk rolle i børnenes liv – også i årene efter, at de er flyttet hjemmefra. 35 procent af unge mellem 18 og 30 år får således en håndsrækning til at dække de faste månedlige udgifter som husleje, afdrag på lån, mobilabonnementer, forsikring og lignende.

Det viser en undersøgelse, som bankernes brancheorganisation Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk kan fortælle om, samme dag som pengeugen i folkeskolerne begynder.

»Det er et overraskende højt antal, når hver tredje fast får støtte af deres forældre til at klare de løbende udgifter«, siger seniorøkonom Solveig Råberg Tingey fra Finans Danmark.

Behovet for økonomisk hjælp fra mor og far er blevet større de seneste år, vurderer en række eksperter over for Politiken.

I 2010 fik ca. hver 10. studerende fast økonomisk støtte hjemmefra ifølge en undersøgelse fra Danske Studerendes Fællesråd (DSF) blandt godt 5.000 studerende videregående uddannelser.

Undersøgelsen adskiller sig fra Finans Danmarks ved, at den kun omfatter studerende. Men gruppen af studerende udgør to tredjedele af de unge mellem 18 og 30 år.

»Vi ved fra vores undersøgelse, at hver fjerde ung i dag har svært ved at få indtægterne til at slå til, og i de senere år er boligpriserne også steget meget i de store studiebyer – Aarhus og København«, siger Solveig Råberg Tingey og giver endnu et bud på en forklaring:

»Der er fremgang i dansk økonomi, så mange forældre har fået et større økonomisk råderum, som de kan bruge på at give deres børn en håndsrækning«.

I Nordea har forbrugerøkonom Ann Lehmann-Erichsen undersøgt unges økonomi. Det er især i de første år, efter at børnene er flyttet hjemmefra, at de får hjælp.

»Det er min klare fornemmelse, at støtten fra forældrene bliver større år for år. Det er blevet dyrt at bo i de store studiebyer, og mange forældre føler, at de har pengene til at hjælpe deres børn. Under finanskrisen steg opsparingen, og nu hvor den er slut, så er forældrene mere trygge økonomisk, så de tør godt bruge penge på at hjælpe børnene«, siger hun.

SU rækker ikke længere

Den største udgift for studerende er den stadig stigende udgift til at bo, siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost:

»Når boligudgiften stiger, men SU’en ikke følger med, er det trange kår for studerende. Derfor tror jeg, at flere og flere får økonomisk støtte fra forældrene. Jeg tror, det er en problematik, der bliver værre«.

Afhængigheden af økonomisk støtte fra forældrene kan blive et problem for nogle unge, advarer en ungdomsforsker.

»Hvis forældrestøtte bliver en forudsætning for at etablere sig på boligmarkedet, hvad sker der så med dem, der ikke har den mulighed?«, spørger forskningsleder Niels Ulrik Sørensen fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

»Hvis det på et samfundsmæssigt plan bliver mere og mere almindeligt for forældre at støtte deres børn, vil der være en del unge, der er i farezonen for ikke at få en god overgang til voksenlivet«, siger forskningschefen videre.

I Forbrugerrådet Tænk vurderer projektchefen bag undersøgelsen, at den finansielle hjælp fra forældrene kan give unge et skævt forhold til økonomi.

»Det kan være nødvendigt i situationer at få økonomisk støtte, hvis man ikke kan betale en regning, men det skal ikke blive en sovepude, hvor de unge får et urealistisk forhold til, hvad det koster at leve. Det vigtigste, forældre kan gøre for deres børn, er at hjælpe dem til at få et overblik over deres økonomi, og ikke mindst støtte dem i at prioritere deres udgifter«, siger Frederik Giese, projektchef for Plus på kontoen.