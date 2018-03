Cheføkonom overrasket over historisk fremgang: Beskæftigelsen i Danmark slår alle rekorder Aldrig før har Danmark rummet så mange lønmodtagere, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der har aldrig været så mange lønmodtagere i Danmark som i januar måned.

Det viser Danmarks Statistiks tal for beskæftigelse. Tallet er et forsøg på at lave en parallel til det såkaldte kongetal, som kendes fra amerikansk økonomi.

Opgørelsen laves på baggrund af indberetninger til Skat, og alle lønmodtagere i det offentlige og private tælles med uanset timetal. Opgørelsen tæller personer i alderen 16-64 år, som har bopæl i Danmark.

I alt var 2.728.800 personer beskæftiget. Den hidtidige rekord var fra april 2008.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skriver i en skriftlig meddelelse, at tallene 'luner på en kold forårsdag':

»De slår fast med syvtommersøm, at det går godt i Danmark. Aldrig før har disse tal vist så mange lønmodtagere i beskæftigelse, siger han.

»Tidligere på ugen kunne vi glæde os over, at vi også har det laveste antal på offentlig forsørgelse i mere end 10 år. Der er virkelig grund til optimisme.

»Nu gælder det om at få de gode tider til at vare ved. Vi skal sikre, at endnu flere bliver en del af arbejdsfællesskabet, og at virksomhederne har gode vilkår, så vi også i mange år frem har råd til at investere i vores fælles velfærd.

Las Olsen: Aldrig set stigning

Selv om der var ventet fremgang, så er cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, overrasket over det store hop i antallet af beskæftigede.

»Som ventet satte antallet af beskæftigede lønmodtagere rekord i januar. Men hvad der var mere interessant og meget mere overraskende var, at stigningen fra december til januar på 7.200 personer også var en rekord. Der har simpelt hen aldrig før i statistikkens levetid været så stor en fremgang på en enkelt måned«, skriver Las Olsen i en skriftlig kommentar.

Den rekordhøje beskæftigelse bestyrker ham i, at 2018 bliver et økonomisk godt år, selv om andre økonomiske nøgletal peger i en anden retning.

»Tallene viser med al tydelighed, at der stadig er godt gang i det danske opsving. Virksomhederne ansætter, og de er stadig i stand til at finde folk at ansætte. Det er en rigtig god nyhed, specielt i en tid, hvor andre nøgletal tegner et noget mindre lyst billede. BNP-væksten har været skuffende det sidste år, og både eksport og forbrug er kommet halvskidt fra start i 2018. Men dagens tal bestyrker os i troen på, at 2018 alligevel nok skal blive bedre«, siger Las Olsen i sin kommentar.

Plads til lønstigninger

Den fortsat stigende beskæftigelse betyder, at vi nu nærmer os fuld beskæftigelse, konstaterer cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit, og kalder rekorden et lille stykke økonomisk historie.

»Det kan blive en udfordring, hvis arbejdsudbuddet ikke formår at følge trop med efterspørgslen efter arbejdskraft. Det er en risiko man skal tage alvorligt. Specielt med tanke på, at flere virksomheder allerede nu melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft og flere ubesatte stillinger«, lyder Tore Stramers kommentar i en mail.

Indtil videre har den lave arbejdsløshed ikke betydet, at lønningerne er steget til højder, som i økonomsprog kan kaldes 'usunde'. Tværtimod har lønvæksten været faldende i løbet af 2017, påpeger Nykredits cheføkonom.

»Der er derfor også plads til at lønvæksten kan stige et nøk uden det giver problemer i dansk økonomi. Særligt i de brancher hvor produktivitetsvæksten og lønkonkurrenceevnen i øjeblikket er høj. Det gælder særligt industrien«, siger Tore Stramer.