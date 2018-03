»De amerikanske elevers kamp er også vores kamp« Over hele verden bliver der i dag demonstreret for stramninger af den amerikanske våbenlovgivning. Initiativet hedder ’March for our lives’, og i København var folk samlet foran den amerikanske ambassade for at vise deres sympati.

Fredfyldte, udtryksløse og helt stille. 17 mennesker ligger på fortovet foran en lille scene hver især med et papir i hænderne. Helena Ramsay, 17, står der på det ene. Alaina Petty, 14, står der på et andet. Hundredvis af ansigter betragter dem i fuldkommen stilhed. Nogen græder lidt.

Helena Ramsey og Alaina Petty gik på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, og de blev henholdsvis 17 og 14 år gamle. De blev dræbt 14. februar 2018 i et af de blodigste skoleskyderier i USA nogensinde.

I dag bliver de mindet på Østerbro i København foran den amerikanske ambassade, hvor 17 mennesker har lagt sig på fortovet med lukkede øjne for at symbolisere skoleskyderiets mange ofre.

Det er begyndelsen på en demonstration i solidaritet med den bevægelse, der er vokset frem i USA efter skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School. Bevægelsen hedder 'March For Our Lives' og er startet af overlevende elever fra skoleskyderiet.

I dag afholder de en stor demonstration i Washington DC under mantraet: #NeverAgain, og initiativet har spredt sig til hele verden, hvor der i dag bliver afholdt støttedemonstrationer.

»Det kunne have været mig«

I København er omkring 500 ifølge arrangørerne mødt op for at vise deres solidaritet med de amerikanske elever. Flere af dem er herboende amerikanere, men også danske studerende er mødt op. To af dem er Max Henry Madsen og Laura Pilegaar fra Rysensteen Gymnasium.

»Vi vil gerne vise, at det ikke er eleverne, der er forkert på den, og vi vil gerne vise de amerikanske studerende, at vi er her for dem. At de ikke er alene«, siger Laura Pilegaard.

Med sin ene hånd holder hun fast i et skilt med teksten ’It takes years to raise the future and seconds to kill it’. Den anden arm har hun rundt om Max Henry Madsen. Han er selv halvt dansk og halvt amerikansk. Det skræmmer ham at tænke på, at det er tilfældigheder, der gør, at hans skolegang blev i Danmark og ikke i USA.

»Det kunne have været mig, der skulle igennem en metaldetektor for at komme i skole og hver dag frygte massakre. Det er en virkelighed, der er svær for os at forstå, men jeg føler mig heldig«, siger Max Henry Madsen.

Han er taknemlig for, at de største problemer for hans skolegang er, om cyklen er flad, eller om metroen nu kører efter planen. Men når man er priviligeret, har man ansvar, mener han og Laura Pilegaard. De er mødt op for at vise deres støtte, fordi det er den eneste mulige indflydelse, de har som danske gymnasieelever.

»De amerikanske elevers kamp er også vores kamp, og jeg synes nærmest det er inhumant ikke at stille sig op og vise sin solidaritet«, siger Laura Pilegaard.

Forståelse for amerikanske unge

Det kan virke uforståeligt, at danske gymnasieelever har bevæget sig ud en kold lørdag formiddag for at vise sin solidaritet for et problem, der udfolder sig på den anden side af Atlanten. Men for Ida Madeline Hoffman, der er elev på Zahles Gymnasium handler det om en stærk identifikation med de amerikanske unge.

»Vi ser de samme serier, vi lærer stort set det samme i skolen, og jeg kan se, når jeg følger ’March For Our Lives’ på Twitter, at de bruger den samme humor og den samme diskurs, som jeg bruger, når jeg taler med mine venner«, siger Ida Madeline Hoffman.

Hun ville helst have været i Washington i dag, men hun er glad for at kunne vise sin støtte fra Danmark. Hun er imponeret over den store opstandelse, de amerikanske high school-elever er lykkes med at skabe uden hjælp fra »de voksne«.

»Jeg håber, de ser, at vi står her og hepper på dem, og jeg krydser fingre for, at de får nogle love igennem«, siger Ida Madeline Hoffman.

Nok er nok

Blandt velmenende danskere og hjemmelavede skilte med ord som »Gun control now« og »Protect Kids not Guns« er også 20-årige Samantha Reiersen fra New York mødt op til dagens demonstration.