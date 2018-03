Strafferetsekspert: Sexvideo-delers dom blev ikke omstødt for at skåne fremtidsmuligheder Dømmes de 1.005 sigtede for distribuering af børneporno, kan de ikke indhente en børneattest. Men da Vestre Landsret fredag omstødte Byretten i Randers' dom over en 20-årig mand, var det ikke på grund af særlige hensyn til tiltaltes muligheder for job og uddannelse i fremtiden, mener strafferetsekspert.

I fredags omstødte Vestre Landsret en dom på 30 dages betinget fængsel, som Byretten i Randers den 5. februar tildelte en 20-årig mand for distribuering af børneporno.

Udover de 30 dages betinget fængsel, ville den 20-årige mand få plettet både straffe- og børneattesten, hvilken ville afskære ham fra en række jobmuligheder, som for eksempel lærer, pædagog og politibetjent.

Den 20-årige mand, der var tiltalt i den såkaldte Umbrella-sag, blev frikendt for forholdet om distribuering af børneporno og i stedet dømt for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at videregive billeder af private forhold.

De 30 dages betinget fængsel blev byttet ud med en bøde på 2.500 kroner. Dommen vil stå i to år på straffeattesten, men ikke påvirke en børneattest.

Men beslutningen om den mildere straf er ikke truffet på baggrund for at undgå at begrænse den tiltaltes fremtidsmuligheder. Sådan lyder vurderingen fra Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at landsrettens afgørelse afspejler et ønske om at undgå en længerevarende registrering på den såkaldte børneattest. Afgørelsen er jo entydigt begrundet med bevisvurderingen«, forklarer Jørn Vestergard i en mail til Politiken.

Ikke overlagt deling af børneporno

Landsretten lagde vægt på, at manden ikke kunne vurdere, at personerne i videoen var under 18 år. Og det er en vigtig faktor, fortæller Jørn Vestergaard.

»Strafansvar for udbredelse af børnepornografi forudsætter, at gerningspersonen har indset, at de medvirkende var under 18 år. Det havdehan rent faktisk ikke indset, og det er jo baggrunden for denne del af tiltalerejsningen. Landsretten har på grundlag af en helt konkret bevisbedømmelse ment, at denne tiltalte ikke på det punkt havde det fornødne forsæt«, skriver han i en mail til Politiken.

Byretssagen i Randers var en prøvesag, der skulle danne grundlag for afgørelsen af de i alt 1.005 sigtelser. Derfor har landsrettens omstødelse vakt opmærksomhed, da det ændrer på den umiddelbare afgørelse af prøvesagen.

Ifølge Jørn Vestergaard er denne dom ikke nødvendigvis et illustrativt eksempel på, hvordan de resterende sager forløber, da detaljerne i sagerne kan være vidt forskellige. Den 20-årige mand har ikke haft mulighed for at vide, at de involverede i videoen var under 18 år, men det har andre tiltalte muligvis vidst.

»Der er ikke nødvendigvis foregrebet noget om resultatet i de resterende sager. I den sammenhæng vil det afgørende være, om der er særlige holdepunkter for, at de tiltalte til trods for materialets slørede karakter har gennemskuet, at de medvirkende var under 18 år. Man kan måske tænke sig, at der har været oplysninger herom på de sociale medier, eller at nogle af de unge ligefrem har kendt hinanden«, fortæller han.

Ødelæggende konsekvenser

Siden 1.005 unge blev sigtet i Umbrella-sagen den 15. januar i år, har der været debat om, hvorvidt konsekvenserne ved en eventuel dom for deling af børneporno vil ødelægge de sigtedes fremtidsmuligheder.

En sådan dom vil betyde, at de ikke kan få en børneattest i de næste 10 år, og det begrænser deres job- og uddannelsesmuligheder.

Tilbage i januar udtalte Henrik Gunst, politikommissær for Nordsjællands Politi, til Berlingske, at »vi er ved at udrydde en generation af lærere, pædagoger og politibetjente«.

Argumentet har lydt, at de unge ødelægger deres fremtidsmuligheder på grund af en enkelt dumhed. Straffelovens paragraf 235, som de unge er blandt andet er sigtet efter, er til for at slå ned på pædofile, der bevidst og overlagt har besiddet og delt børnepornografisk materiale. Men i dette tilfælde har mange af de sigtede været jævnaldrende med personerne i videoen.