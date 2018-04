PET gemmer slettede data i skjult lager Efterretningstjenesten skal slette følsomme oplysninger efter 15 år, men de overføres i stedet til et hemmeligt arkiv. Absurd, siger eksperter, og flere partier kræver nu et svar fra justitsministeren.

Selv om Politiets Efterretningstjeneste ifølge loven skal slette følsomme personoplysninger, senest 15 år efter de er indsamlet, overføres en ukendt mængde i stedet til en anden, hidtil hemmelig database. Her kan agenter se oplysningerne, der burde være slettet, hvis PET-chefen giver lov.

PET kalder det ’logisk sletning’ i en aktindsigt, Politiken har fået. Det betyder, at dokumenter ikke slettes, men »behandles adskilt fra PET’s øvrige oplysninger og kun kan tilgås af særligt udpegede personer i PET«.

Det hemmelige PET-arkiv overrasker Pernille Boye Koch, lektor på Roskilde Universitet og forsker i demokratisk kontrol med efterretningstjenester:

»PET-loven giver PET ekstremt vide beføjelser til at indhente oplysninger om borgerne. Noget af det eneste, der på mere konkret vis sikrer danskernes retssikkerhed i loven, er slettefristerne. De sikrer, at hvis du er registreret uden grund, bliver du også slettet igen. Men nu viser det sig, at man tilsyneladende har fået skruet et system sammen, hvor PET kan smyge sig uden om slettefristerne og fortsat tilgå oplysninger. Man har reelt sat denne del af PET-loven ud af kraft«.

Det er et smuthul i arkivloven, der giver PET mulighed for at beholde oplysninger, der skulle være slettet. Politiken kan ikke få oplyst, hvor store mængder ’logisk slettet’ data, der opbevares hos PET. Men ifølge Tilsynet med Efterretningstjenesterne kan op mod 80 procent af PET’s papirarkivalier og »langt størstedelen« af PET’s elektroniske arkivalier potentielt overføres til den ’logisk slettede’ database.

Chefjurist i Amnesty Claus Juul kalder det en absurd juridisk konstruktion:

»Det er ren George Orwell at kalde det ’logisk sletning’, for det er hverken logisk eller en sletning. Det er en flytning af data fra ét arkiv til et andet arkiv, som de så låser og giver PET-chefen nøglen til. PET-lovens slettefrist har vist sig at være et postulat – vi har ikke et system, som beskytter danskernes retssikkerhed«.

PET skriver i en mail til Politiken, at »PET har kun i meget, meget få tilfælde tilgået det bevaringsværdige materiale« som led i en efterforskning. Hvor ofte det er, oplyses ikke. PET er ikke forpligtet til at spørge andre om lov, når man tilgår materialet. Men Tilsynet med Efterretningstjenesterne indgik i 2015 en aftale om, at PET orienterer tilsynet, når de tilgår arkivet.

Det giver Claus Juul ikke meget for:

»Orienteringsaftalen er frivillig, så PET kan lade være med at oplyse Tilsynet, hvis man vil. Det er ikke, hvad vi forstår ved en uafhængig kontrol. Så kan man indvende, at vi jo har tillid til PET. Men tillid er ikke det samme som retssikkerhed«.

Pernille Boye Koch er enig:

»Det er en relativ spinkel beskyttelse, fordi det har rent frivillig karakter. Det har ingen retlige konsekvenser for PET, hvis de ikke overholder aftalen«.

Tilsynet skriver i en mail, at »det er ikke tilsynets opfattelse, at tjenesten anvender bestemmelsen til at omgå PET-lovens slettefrister«. Det modsiger PET dog selv i et brev til Justitsministeriet. Her skriver PET, at »sager vedrørende konkrete målpersoner er blevet ’genoplivet’« via arkivet.

Flere partier vil have en forklaring

Siden 2017 har en ændring af PET-loven svækket Tilsynets mulighed for at føre kontrol med PET. Ifølge eksperter er lovændringen potentielt i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.