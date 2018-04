Er Plejer død?

Vaner er mærkelige ting«, skrev Agatha Christie, »folk ved aldrig, at de har dem«.

Det vil jeg nok sige! Hvert eneste reflekterende menneske ved udmærket, at det er styret af vaner – måske består 60 pct. af hverdagslivet af gamle vaner og fuldautomatiske foretagender. Jeg går ned ad trappen uden at tænke over det, jeg sætter mig i stolen, rejser mig igen, henter avisen ved brevsprækken, skifter sengetøj, går i bad, børster tænder, slår mobilens vækning fra, sætter benene over kors, åbner for radioen, lukker den igen – det tager normalt en hel dag at komme igennem en dag.

Men der er altid en stor kreds af personer, de livlige og eventyrlystne, som foreslår et opgør med vanerne. Det skulle være så godt. Ganske vist udløser vanen en lille portion dopamin i hjernen, man har udført noget, man skulle udføre, det tilfredsstiller en – og det er kun de såkaldte uvaner, som gør urolig. Her véd bevidstheden, at uvanen er mistænkelig, usund, kontraproduktiv, noget man burde komme af med – men man sidder fast.

Hvert eneste reflekterende menneske ved udmærket, at det er styret af vaner– måske består 60 pct. af hverdagslivet af gamle vaner

Der er et sæt faste uvaner, som er helt uantagelige: Rygning. Usund fødeindtagelse. Druk. Offensiv opførsel. Dårlig bilisme. Dertil kommer en del uvaner, som er direkte kriminelle og strafbare – tyveri, svindel, vold og humbug af enhver mere betydelig art. I fængsel med dem.

Sådan var det ikke … i gamle dage (De vidste, at jeg ville komme hertil!). Både vaner, uvaner og forbrydelser tog sig anderledes ud.

Jeg kommer her tilbage til min yndlingsdigter p.t., Steen Steensen Blicher, som jo bl.a. skrev den stadig læste(?) historie ’Hosekræmmeren’.

Langt ude på heden ligger hosekræmmerens hus, hvor han bor med sin kone og datteren Cecil. Hosekræmmer betyder, at han sælger strømper – det gør man ikke mere fra et hus ude på heden. Cecil er forelsket i Esben og omvendt, men Esben har ingen penge og bliver derfor afvist af Cecils far. Esben fortæller, at han vil drage til Holsten og komme rigere hjem. Her står den moderne læser måske af. En far kan ikke mere bestemme over sin datters giftermål, argumentet om for få penge er latterligt gammeldags, og man bliver i øvrigt ikke rig af at tage til Holsten.

Fortællingen udvikler sig tragisk. Hvis De ikke har læst den før, så spring de følgende sætninger over – her vil jeg bare repetere, at Cecil bliver vanvittig af at vente på Esben, og da han endelig kommer hjem, skærer hun halsen over på ham. »Den største sorg i verden her/er dog at skilles fra den man har kær«.