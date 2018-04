PostNord-ansatte genoptager arbejdet i Taastrup

En ny postaftale, som er indgået mellem blå blok og Socialdemokraterne, De Radikale og SF, betyder, at Post Danmark afskaffer den såkaldte A-post, altså dag-til-dag-levering af breve. Samtidig får Post Danmark lov til at vente fem dage med at levere det nye standardbrev – det såkaldte B-brev. På foto ses postbud Carsten Christensen der har sin rute i Risskov ved Aarhus.