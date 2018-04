Brand i kemikalievirksomhed blusser op igen efter slukning

En krydderi- og kemikalievirksomhed på det sydøstlige Sjælland er tirsdag brændt ned. Først troede beredskabet, at man havde fået bugt med branden, men efterfølgende blussede flammerne op igen.

Det fortæller Carsten Andersen, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi ventede på, at Arbejdstilsynet skulle komme derned. Mens man holder og venter på tilsynet, blusser branden op igen. Det er mildest talt lidt specielt«, siger Carsten Andersen.

Ved 15.30-tiden tirsdag meddelte politiet, at branden på fabrikken er slukket.

Branden opstod tirsdag morgen i virksomheden Azelis Denmark Smoke Ingredients, der ligger på Skørpingevej 58 i Havnelev ved Rødvig. Helt nøjagtigt modtog politiet anmeldelsen klokken 7.59.

Herefter blev branden slukket, men 10.42 blussede flammerne så op igen.

Ingen var i fare

Produktionsvirksomheden brændte ned, og kort efter klokken 13 arbejdede beredskabet fortsat på at slukke de sidste flammer.

Ingen var i fare ved branden.

I forbindelse med virksomheden ligger en privat bolig. Under slukningsarbejdet var der en overgang frygt for, at også den ville brænde ned. Sidst på eftermiddagen tirsdag oplyser brandvæsnet, at det lykkedes at redde huset, der er ubeboet.

Området omkring branden er tirsdag eftermiddag stadig afspærret. Senere skal politiet undersøge brandstedet nærmere for at finde brandårsagen.

ritzau