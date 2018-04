Leder af demonstranternes heppekor: »Jeg tror, det gør en kæmpe forskel, at vi står herude og råber«

Skæbnedag i forhandlingerne Fristen for en afgørelse er klokken 23.59 i aften. Her kan forligsmanden enten vælge - at udskyde konflikten, - fremlægge et mæglingsforslag eller - sætte tiden i stå, hvis hun fornemmer, at der er fremdrift i forhandlingerne. Hvis ikke forhandlerne bliver enige om en aftale, bryder konflikten ud. Det betyder, at omtrent 100.000 offentligt ansatte er klar til at strejke fra 22. april, og senest fem dage senere kan 440.000 offentligt ansatte blive lockoutet fra 28. april. Det er dog op til forligsmanden at beslutte, om strejke og lockout skal starte samtidig.

Til hverdag er Nina Palesa Bonde dommerfuldmægtig i Københavns Byret, men denne skæbnedag i overenskomstforhandlingerne spiller hun rollen som leder af det heppekor på omkring 200 offentlige ansatte, der er mødt op foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København.

»Nok er nok« messer de, mens de hopper. De fremmødtes logo-beklædte veste afslører, at sygeplejersker, socialrådgivere og tandplejere er nogle af dem, der råber overenskomstforhandlingernes finale igang.

Medmindre forligsmand Mette Christensen vælger at udskyde konflikten 14 dage yderligere, er tirsdag sidste chance for at finde en løsning i Forligsinsitutionen. Bliver forhandlerne ikke enige om en aftale, bryder konflikten ud.

»Jeg tror, det gør en kæmpe forskel, at vi står herude og råber. Det gør den forskel, at dem, der er på arbejde - som passer de syge, som står i børnehaverne, som sidder på kontoret - kan se, at vi er herude for dem«, siger Nina Palesa Bonde og fortsætter:

»Og så tror jeg også, det gør en forskel for forhandlerne oppe i lokalerne. De skal sidde her rigtig mange timer, og de fortæller os, at den energi, vi sender dem op med, gør en forskel i de sene, sene nattetimer«.

Det er ikke os, der vil den her konflikt. Det er en arbejdsgiverside, som har været arrogant. Nina Palesa Bonde

Omkring kvart i 10 ankommer topforhandlerne på arbejdstagersiden; De kommunalt ansattes Anders Bondo Christensen, de regionalt ansattes Grethe Kristensen og de statsligt ansattes Flemming Vinther. De er til dagligt formænd for Lærerforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Repræsentanterne for de offentligt ansatte gennes gennem folkemængden til tonerne af heftig fløjten, hujen og kampråb.

Lidt senere ankommer FOA-formanden Dennis Kristensen, der får et varmt kram af Nina Palesa Bonde.

Arbejdsgiversidens forhandlere har tilsyneladende valgt at ankomme lang tid før, de mange mennesker samlede sig foran forligsinsitutionen.

Optimisme foran Forligsen

Sygeplejerskestuderende Helle Yndgaard er en del af Nina Palesa Bondes kor.

»Jeg er her i dag, fordi jeg er bekymret for de vilkår, de har villet stille os i de her overenskomstforhandlinger. Jeg kommer for eksempel først til at stige fra min grundløn efter otte år. Det synes jeg er helt grotesk for mennesker, der gør et så vigtigt et arbejde i vores samfund«, siger hun og fortæller, at hun afslutter sine studier denne sommer.

Helle Yndgaard har før har været ude med fanerne, men demonstrationerne i dag betyder ekstra meget, forklarer hun.

»Det er helt særligt at se dem alle sammen kommende gående ind til forhandlingerne og ønske dem held og lykke«, siger Helle Yndgaard.

Kun kort tid forinden har hun til tonerne af 'Du må få min sofacykel', sunget højt med på en af de fremmødtes ørehænger af en slagsang: »Mer' løn, løn, løn, meget mer' i løn. Slut med pæne piger, hør nu efter, hvad vi siger, vores arbejde er meget mere værd«.

Lidt over 10 stilner larmen af. På anden sal i den hvide bebyggelse åbner et par forhandlere vinduerne for at vinke ud til de fremmødte. Om de har hentet inspiration fra dronningens fødselsdagshilsen fra balkonen på Amalienborg i går, er ikke til at sige.

Heppekorsdeltagerne Nina Palesa Bonde og Helle Yndgaard ser om ikke andet lyst på fremtiden:

»Jeg tror, at forhandlerne på den anden side, på et tidspunkt kommer til fornuft og godt kan se, at vi fortjener noget mere i løn, og at vi skal have nogle ordentlige arbejdsvilkår«, siger Helle Yndgaard.

»Jeg er optimistisk af den simple grund, at vi har sendt de bedste forhandlere op. Og de forhandlere ved, at hele Danmark står bag dem. Det er ikke os, der vil den her konflikt. Det er en arbejdsgiverside, som har været arrogant og som har talt ned til os. Nu skal de give os anerkendelse. Nu skal de honorere os«, lyder det fra Nina Palesa Bonde.