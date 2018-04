Familieterapeut til skilsmisseforældre: Sådan lærer du at elske din eks

Men da moren vedkendte sig sine følelser, måtte hun sande, at det handlede mere om angsten for at give slip på barnet end om hårvask.

Men hvem skal begynde?

Første skridt til at få et kærligt eller venligt forhold til sin eks’ er at begynde at lytte.

»Hvad er det egentlig, min eks prøver at sige lige nu? Det kan være virkelig angstprovokerende at være i den lyttende position, men man må give plads til at anerkende hinandens følelser, tanker og drømme«, siger Anna Prip, der anerkender, at der er særlige vilkår i sager om vold og overgreb, ligesom at der ekstremt konfliktfyldte skilsmisser kan være brug for en tredjepart, som hjælper parterne med at tale sammen.

Hun anerkender også, at forældre kan være så meget i deres følelsers vold, at de må have en pause, ligesom første skridt for nogle vil være bare at få samarbejdet om barnet til at fungere.

Men flertallet kan ifølge Anna Prip bare selv begynde:

Lade være med at gå til angreb, anerkende at eks’en kan noget, du ikke selv kan, og indse, at det ikke er alle negative følelser, du har, som du behøver at udleve sammen med din eks.

Det kræver ikke, at man er veluddannet eller gennemlyst af en psykoterapeut, mener Anna Prip.

»Du fortryder aldrig, at du har været venlig over for din eks«, som hun siger og foreslår, at man begynder med at stille sig selv spørgsmålet: »Hvad er det mest kærlige, jeg kan gøre overfor min eks lige nu?«.

Men er det ikke meget at forvente, at forældre i konflikt skal begynde at have sig selv i terapi. For hvem skal begynde med at være venlig?