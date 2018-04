Grønlandsk valg står mellem Sara og Kim Landsstyreformand Kim Kielsen fra Siumut kæmper mod Sara Olsvig, socialisten fra IA.

I Danmark har interessen for det grønlandske valg på tirsdag samlet sig om det grønlandske ønske om selvstændighed på kortere eller længere sig.

Men den grønlandske valgkamp har i høj grad kredset om mere hjemlige spørgsmål, forklarer den tidligere landsstyreformand Kuupik Kleist, der under valgkampen har fungeret som valganalytiker for grønlandske medier.

»Det er det daglige liv og livsbetingelserne, som optager folk mest. Men i andre valgkampe har selvstændighedsdiskussionen ikke fyldt så meget som nu. Der er en række spørgsmål, der relaterer sig til nationalitet og sprog. Men der er meget lidt debat om økonomi, som ellers for udenforstående ville være en fundamental forudsætning for debatten om at kunne stå på egne ben«, siger Kuupik Kleist.

En anden tidligere landsstyreformand, Hans Enoksen fra uafhængighedspartiet Naleraq, har i valgkampen skilt sig ud ved at gøre sig til talsmand for grønlandsk løsrivelse allerede fra 2021.

Ifølge Kuupik Kleist er mainstreamholdningen i de to store partier, socialistiske IA og socialdemokratiske Siumut, at Grønland skal arbejde mod selvstændighed, men først når det grønlandske samfund ad åre er økonomisk selvbærende.

I en kronik i Jyllands-Posten skrev IA-formand Sara Olsvig i denne uge, at en hurtig løsrivelse vil få dybe økonomiske og sociale konsekvenser:

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Grønlands anseelse, indflydelse og renommé vil lide skade, og at udenlandske investorer og andre stater vil se med forøget skepsis på vores land, hvis vi med hovedet under armen blot råber 2021 eller stikker befolkningen blår i øjnene frem for at være ærlige«, skrev hun.

Kleist udlægger valgkampen som lidt af en præsidentvalgkamp mellem Olsvig og den siddende landsstyreformand, Kim Kielsen.

»Man kan lidt karikeret sige, at det er manden på gulvet (Kielsen, red.) mod den mere intellektuelt baserede og analyserende (Olsvig, red.). Kim har været meget usynlig i valgkampen, mens Sara har været meget synlig«, siger Kleist.

Et centralt spørgsmål er den fremtidige organisering af fiskeriet, hvor partierne har forskellige bud på, hvordan ejerskabet af fiskekvoter kan blive spredt på en større ejerkreds end i dag.

»De er enige om, at det store presserende spørgsmål om fiskeriet vil være en af de første og største opgaver at tage fat i«, siger Kleist.