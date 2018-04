Syge uden job bedømmes uens. Er det økonomien eller er det mennesket, der vejer tungest? Kommuner sætter vidt forskellige faggrupper til at afgøre førtidspensionssager. Arbejdsgiverne vil have staten til at bestemme i stedet. Minister: »Vi må diskutere organiseringen«.

Borgere, der søger om førtidspension, bliver behandlet vidt forskelligt fra kommune til kommune. Nogle steder er chefer med juridisk og økonomisk baggrund udpeget til at træffe beslutning om ’ja’ eller ’nej’ til pension, mens socialrådgivere og sygeplejersker sidder med om bordet andre steder.

Det viser en en gennemgang, som Politiken Research har lavet af de såkaldte pensionsnævn i 81 ud af 98 kommuner.

Den store variation i nævnenes sammensætning, som kommunerne selv bestemmer, får eksperter, politikere og organisationsfolk til at frygte for retssikkerheden.

Førtidspension Let eller svært at få pension Nogle steder i landet er det nemmere at få førtidspension end andre steder. Det viser tallene for hvor mange pr. 1.000 indbyggere, der får pension på et år. Der kan dog være større behov for at bevilge førtidspension i områder med eksempelvis mange sociale problemer end steder. Derfor har Socialstyrelsen inddelt kommunerne i klynger, hvor kommuner i samme klynge kan sammenlignes, når det gælder bfolkningssammensætning, socioøkonomiske vilkår med mere. På den måde er det muligt at få indtryk af, om nogle kommuner er mere karrige med at give pension end andre. Her er antallet af tildelte førtidspensioner pr. 1.000 16-64-årige indbyggere i de ti klynger, landets kommuner er inddelt i. Klynge 1 Morsø 2,9 Læsø 3,2 Langeland 4.0 Lolland 4,7 Bornholm 6,7 Klynge 2: Samsø 4,0 Odsherred 4,1 Frederikshavn 5,4 Guldborgsund 5,8 Klynge 3 Ærø 0,9 Thisted 1,7 Randers 2,4 Vordingborg 2,4 Tønder 2,6 Esbjerg 2,7 Nyborg 4,2 Kalundborg 4,6 Slagelse 5,0 Norddjurs 6,2 Klynge 4 Fredericia 2,8 Vesthimmerland 3,1 Svendborg 3,4 Mariagerfjord 3,5 Helsingør 3,5 Sønderborg 3,6 Næstved 3,6 Lemvig 3,8 Skive 4,1 Hjørring 4,4 Haderslev 4,5 Klynge 5 Holstebro 1,2 Faaborg-Midtfyn 2,2 Jammerbugt 2,3 Faxe 2,5 Struer 2,5 Odense 2,5 Varde 2,7 Assens 2,8 Middelfart 2,8 Aalborg 2,8 Brønderslev 3,1 Holbæk 3,1 Nordfyns 3,5 Viborg 3,6 Aabenraa 3,8 Halsnæs 3,8 Silkeborg 3,9 Kerteminde 4,0 Sorø 4,4 Klynge 6 Fanø 0,6 Gribskov 1,8 Vejen 2,1 Ikast-Brande 2,3 Rødovre 2,4 Syddjurs 2,4 Vejle 2,5 Herning 2,6 Brøndby 3,4 Stevns 3,4 Kolding 3,5 Frederikssund 3,6 Ballerup 3,6 Køge 3,7 Herlev 3,8 Billund 4,0 Horsens 4,6 Ringkøbing-Skjern 5,3 Klynge 7: Rebild 1,1 Aarhus 1,6 Hedensted 2,1 Gladsaxe 2,2 Fredensborg 2,5 Ringsted 2,5 Hvidovre 2,7 Odder 2,8 Tårnby 2,9 Skanderborg 3,4 Klynge 8: Roskilde 2,2 Favrskov 2,2 Lejre 2,2 Høje-Tåstrup 2,8 Greve 2,9 Glostrup 3,5 Albertslund 3,5 Ishøj 3,8 Klynge 9 København 0,9 Furesø 2,0 Solrød 2,5 Dragør 2,5 Hillerød 2,7 Klynge 10: Allerød 1,3 Lyngby-Taarbæk 1,3 Gentofte 1,3 Egedal 1,4 Frederiksberg 1,6 Rudersdal 1,7 Vallensbæk 2,5 Hørsholm 3,1 Kilder: Jobindsats, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Research: Katrine Madsen, Politiken Research Vis mere

Professor i socialret på Københavns Universitet Kirsten Ketscher finder undersøgelsen »meget interessant«, fordi der i forvejen er store forskelle fra kommune til kommune på, hvor mange der får førtidspension.

En del af forklaringen på det kan netop være den brogede skare af pensionsnævn, »hvor man kan se, at kommuneøkonomiske hensyn vejere tungere nogle steder end andre«.

»Men det er jo vigtigt, at afgørelserne er juridisk og fagligt korrekte og ikke alt for farvede af uvedkommende kommunalpolitiske signaler om, at mange førtidspensioner er for dyrt«, siger Kirsten Ketscher.

Professoren siger, at processen i pensionssager generelt »opfattes meget mudret af borgerne«.

Af undersøgelsen fremgår det, at det i eksempelvis Hvidovre er to chefer med uddannelse i offentlig ledelse, der har den endelige afgørelse. Her fik under 3 borgere pr. 1000 indbyggere sidste år førtidspension.

I Norddjurs består nævnet af en vifte af fagfolk med forskellig social- og sundhedsfaglig baggrund. Her fik dobbelt så mange pr. 1000 indbyggere pension.

Gør som Sverige

Post doc. Iben Nørup, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, siger, at rundspørgen »forstærker billedet af, at kommunerne implementerer førtidspensionsreformen (fra 2013, red.) utrolig forskelligt«.

«Derfor bliver det også meget forskelligt, hvor mange der får pensionDet er ikke præciseret nogen steder, hvem der skal sidde i et pensionsnævn, så det beslutter kommunalbestyrelsen.. Og vi ved fra praksis, at det ikke er ligegyldigt, hvem der vurderer sagen. Om det er en socialrådgiver, en psykolog eller en jobcenterchef, en økonom eller en cand. polit.«, siger Iben Nørup.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Maria Bille Høeg mener, at »rundspørgen viser, at vi har et problem med alt for uensartet kommunal tilgang til pension«.

Hun kalder det »bekymrende«, at nogle kommuner tildeler tre gange så mange førtidspensioner som andre.

»For det betyder, at borgere i den ene kommune ikke får samme hjælp til at blive på arbejdsmarkedet som i den anden, hvor man er mere flittig med at tildele pensioner«, siger Maria Bille Høeg.

Hun peger på Sverige, hvor man har centraliseret tildeling af førtidspension til én statsinstans. Den model foreslår DA også skal indføres Danmark.

»Staten er med til at finansiere førtidspensioner, og så er det også relevant, at staten er med til at sikre, at de rigtige får pension. Mange kan godt umiddelbart ønske sig en pension, men det viser sig ofte, at de også kan blive meget tilfredse med et fleksjob Førtidspension er ikke altid lykken«, fastslår Maria Bille Høeg.

Cheferne bestemmer

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, bider mærke i, at der ifølge undersøgelsen nogle steder slet ikke er ansatte med social- eller sundhedsfaglig indsigt i kommunens pensionsnævn, og andre steder kun chefer.

Socialrådgiverforeningen har flere gange har spurgt medlemmerne om deres opfattelse af, hvad der vejer tungest i afgørelserne i pensionsnævnet.

»Og de svarer, at kommunens økonomi spiller en meget stor rolle. Vi skal have en åben debat , om retssikkerheden er i orden. Og samtidig skal det være mere tydeligt for borgerne, præcis hvordan deres kommune træffer beslutningen«, siger Majbrit Berlau.

Et lotteri

I sidste weekend fremlagde SF på sit landsmøde forslag om, at kompetencen flyttes væk fra pensionsnævnene og over til de fagligt meget bredt sammensatte rehabiliteringsteams, hvis rolle i dag er at lave en indstilling til pensionsnævnet, som så vender tomlen op eller ned.