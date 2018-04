Peter Madsen får fængsel på livstid for drabet på Kim Wall - anker på stedet

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajn Peter Madsen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Den 25. april 2018 får Peter Madsen han fængsel på livstid for drab. Han anker dommen. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Drabet på Kim Wall koster nu Peter Madsen fængsel på livstid.

Det er en dom, han straks har anket til landsretten.

Han er fundet skyldig i drabet på den svenske journalist under en sejltur med ubåden 'Nautilus' i august sidste år, i et groft seksuelle overgreb af anden art end samleje og i usømmelig omgang med lig.

Hendes lig blev parteret og kropsdelene smidt i Køge Bugt, inden den nu dømte sænkede ubåden, tilsyneladende i et forsøg på at slette sporene efter sin ugerning.

Men havet slettede ikke sporene. En usædvanligt omfattende efterforskning førte til, at Københavns Politi rejste sag mod den i dag 47-årige mand, som blev tiltalt for drab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og i øvrigt også for overtrædelser af søfartsreglerne.

Invitationer og drabsvideoer belaster

Retten har lagt vægt på, at Peter Madsen op til sejladsen den augustaften inviterede flere kvinder med ud på en tur og at han har demonstreret stor interesse for materiale, der har handlet om mishandling af kvinder.

»Han har udvist interesse for drab, lemlæstelse og spidning af mennesker«, lyder begrundelsen fra retsformanden, Anette Burkø, der tilføjer, at hans forklaringer om det, der skete om bord, efter rettens vurdering ikke er troværdige.

DOKUMENTATION

Det var en enig ret med en dommer og to domsmænd, der har fastslået straffen. De finder, at han mishandlede sit offer seksuelt og at han derefter parterede hende for at skjule den forbrydelse, han netop havde begået.

»Der er tale om en kynisk og planlagt seksuelt misbrug og drab på en tilfældig kvinde, som i forbindelse med sit journalistiske arbejde sejlede med på ubåden«, siger retsformanden i sin dom.

Retten peger på, at Peter Madsen i timerne op til afsejlingen bragte flere remedier ned i ubåden, blandt dem en fukssvans, to tilspidsede lange skruetrækkere og flere rørstykker, der senere blev benyttet til at tynge de afskårne legemsdele ned med, da de blev smidt i vandet.

Dommeren og domsmændene tror ikke på, at saven kom ned i ubåden, fordi der skulle saves i træ om bord eller på, at skruetrækkerne skulle anvendes som jordspyd på havbunden.

Gennem de 11 retsdage, det har taget at høre sagen i Københavns Byret, er der blevet fremlagt materiale, der gang på gang har været ganske voldsomt, rækkende fra optagelser af formodede kvindedrab til oplysninger om de stiksår, der blev fundet på offerets krop.

Udlandet har dækket sagen tæt

Domsafsigelsen er blevet fulgt af et stort antal journalister fra ind- og udland.

Kim Wall var en velanskrevet journalist med kontakter til en række fremtrædende internationale medier. Og sagens omstændigheder - en berømmet opfinder mistænkes for at myrde en ung, kvindelig journalist om bord i en hjemmebygget ubåd - har ført til stor omtale af det, der skete.

Dommen i byretten er straks viderebragt som topnyhed i flere store medier verden over.

