Forsvarer: Kundby-pige bliver ikke afradikaliseret

»Man skal huske på, at selv om hun selv er opmærksom på, at hun har brug for det her, så er man sædvanligvis ikke selv i stand til at komme ind på det rigtige spor. Hvis hun skal resocialiseres og antiradikaliseres, så skal man jo i gang, for det er givetvis en stor opgave, og jo længere tid der går, jo sværere bliver det«, siger forsvareren.

Spørgsmål til Justitsministeren

Venstres retspolitiske ordfører, Preben Bang Henriksen, siger, at han vil drøfte situationen med Justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

»For umiddelbart er det sådan, at vi skal ikke have nogen siddende i fængslet, som er eller bliver radikaliseret, uden at der bliver taget hånd om det«, siger ordføreren.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, vil også rejse spørgsmålet overfor ministeren.

»Politiet og justitsministeren har brugt tid på at tale om de her programmer, og så er det mærkeligt, at man så tilsyneladende ikke bruger dem. Det er meget vigtigt for resocialiseringen, at hun kommer igennem det«, siger Rosa Lund.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsministeren. Ministeriet henviser til Kriminalforsorg.