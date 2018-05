Jacob Mchangama: FN-rapporter om menneskeret »bliver hurtigt ensidige« To rapporter om behandlingen af mindretal i Sverige og Storbritannien får den danske menneskeretsekspert til at kritisere den måde, de udarbejdes på.

JACOB MCHANGAMA Jurist fra Københavns Universitet. Kandidat i menneskerettigheder og demokratisering. Tidligere chefjurist i Cepos. Siden 2014 direktør i Justitia.

»Man får ikke noget nuanceret billede af tingene«.

Det siger Jacob Mchangama, der er ekspert i menneskerettigheder og direktør i den juridiske tænketank Justitia om to FN-rapporter, der netop er offentliggjort.

De kritiserer Sveriges og Storbritanniens behandling af minoriteter. Men det er rapporter, der lider under betydelige skavanker, mener han.

»Racekomitteen og FN's specialrapportør på området er jo kendt for at komme med nogle med nogle ret unuancerede anbefalinger, som ofte bærer præg af, at man mødes med ngo'er, der har nogle en bestemt synsvinkel, men som ikke er repræsentative«.

Ensidigt kildevalg

Problemet er efter hans vurdering, at rapportørerne mødes med nogle civilorganisationer, der har deres helt egen dagsorden, men hvis synspunkter ikke nødvendigvis giver det fulde billede af, hvad der foregår. De skal have lov at komme med deres bud, understreger han. Men der er risiko for, at rapportørerne dermed videregiver et skævvredet billede af forholdene, hvis de organisationer får lov at tegne virkeligheden.

»Det er vigtigt for de organisationer, at de kan få deres dagsordener med. Det giver bare ikke et nuanceret billede. Og så bliver det begrænset, hvor megen vægt, man kan lægge på sådan en rapport«, advarer Mchangama.

Jeg synes, at de her rapporter om diskrimination og fremmedhad - også dem fra Europarådet - desværre meget hurtigt bliver ensidige. Jacob Mchangama

»Jeg synes, at de her rapporter om diskrimination og fremmedhad - også dem fra Europarådet - desværre meget hurtigt bliver ensidige. Det er organisationer med en særlig agenda på området, der bruger FN-systemet«.

Giver ikke et retvisende billede

I sin rapport om Sverige langer FN-udsendingen blandt andet ud efter tonen i den politiske debat og undrer sig over, at organisationer, der »fremmer racehad« overhovedet er lovlige.

»En specialrapportør kommer for eksempel på besøg i Sverige og mødes med repræsentanter for regeringen, men hvis alle du møder fra civilsamfundet er organisationer, der fortæller dig, hvor forfærdeligt der er, afspejles forholdene ikke.

»Du kan ikke ud af de rapporter læse om de udfordringer med integration, som de mildt sagt i Sverige eller at Sverige har strukket sig længst for lægge låg på racistiske og fremmedhadske udtalelser«, forklarer den danske menneskeretsjurist.

Devaluerer FN sit gode ry og rygte med rapporter som disse?

»Det her taler direkte ned i kritikeres narrativ om FN's menneskeretsarbejde som et ekstremt venstreorienteret, multikulturalistisk projekt - at det er ideologisk præget frem for nuanceret og køligt overvejet«.

Hvis Sverige er et land, hvor racismen er slem og hvor medierne er meget racistiske, må man grue for resten af verden. Jacob Mchangama

»Både i anbefalinger og beskrivelser står det som et idelologisk og utopisk projekt, der slet ikke tager højde for de virkelig alvorlige problemer, der for eksempel er i Sverige. Hvis Sverige er et land, hvor racismen er slem og hvor medierne er meget racistiske, må man grue for resten af verden«, siger Jacob Mchangama.

»Man har set lignende rapporter om Danmark, hvor der blev talt om en for hård tone og det, at den ikke blev straffet«, tilføjer han med henvisning til tidligere, tilsvarende kritik rettet mod den danske politiske debat, hvor der - ifølge kritikken - ikke bliver slået ned fra myndighedernes side mod udsagn, der anses for at være krænkende eller fremmedfjendtlige.

Underminerer troværdigheden

Resultatet bliver, advarer han, at FN-rapporterne ikke får tyngde og troværdighed, men bliver for lette at affærdige.

»Problemet opstår, næste gang en special rapporteur peger på noget, som er virkelig alvorligt - så som at briternes antiradikaliseringsindsats går ud over muslimer, hvilket der sikkert kan være noget om«, siger Justitia-direktøren.

Netop det sidste - problemet med den britiske Prevent-strategi og dens følger for landets muslimske beboere - kritiseres i FN-rapporten om Storbritanniens behandling af sine minoriteter.