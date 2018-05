National it-plan tager ikke højde for kommunerne

I Kommunernes Landsforening (KL) er man dog ikke bekymret over, at kommunerne ikke indgår i strategien bortset fra i en sætning om, at staten skal »gå i dialog med kommuner« om yderligere tiltag.

»Vi synes, det er et spændende og ambitiøst udspil. Der er mange områder, hvor vi kan se, at det vil have betydning for kommunerne også at blive inddraget og få nytte af de analyser og vurderinger, der kommer ud af det statslige arbejde med cybersikkerhed«, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, i en mail.

Finansministeriet oplevede paradoksalt nok mailnedbrud på dagen, hvor strategien blev offentliggjort. Det lykkedes dog sent tirsdag eftermiddag at få et mailsvar fra innovationsminister Sophie Løhde (V) om kommunernes rolle i den nationale it-sikkerhed:

»Cyberstrategien er en statslig strategi, men det er naturligt, at vi også drøfter med kommuner og regioner, om der i økonomiaftalerne skal aftales fælles mål eller indsatser på området for cyber- og informationssikkerhed, og vi vil også gå i dialog med kommuner og regioner og inddrage dem i det konkrete arbejde, hvor det giver mening. Kommuner og regioner vil blandt andet blive inddraget i arbejdet med sektorstrategien på sundhedsområdet«, skriver hun.