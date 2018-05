Unge finder livløs mand på stisystem ved Åkirkeby

En cirka 20-årig mand blev tirsdag aften fundet livløs på et stisystem ved Haregade i Åkirkeby på Bornholm.

Det var en gruppe unge, der klokken 19.50 slog alarm, da de fandt den livløse mand.

»Der er ydet førstehjælp på stedet, og han er bragt til sygehuset, men hans tilstand er meget kritisk, siger vagthavende Peter Johansen fra Bornholms Politi.

Ifølge vagthavende tyder intet på, at han har været udsat for en forbrydelse. Han kan have fået et ildebefindende, da han var ude at løbe.

»Men vi aner ikke, hvem han er. Han havde hverken mobiltelefon eller papirer på sig, så vi vil meget gerne høre fra folk, som kender ham«, siger Peter Johansen.

Manden er omkring 180 centimeter høj, almindelig af bygning og har mørkt, krøllet hår, der er kort foran og noget længere i nakken. Han var blandt andet iført en hvid T-shirt og løbesko.

Bornholms Politi kan kontaktes på 5690 1448.

ritzau