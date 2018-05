Ministerier har skærpet sikkerheden efter hackerangreb, der lagde dem ned Et foto på Inger Støjbergs iPad blev udråbt som årsag til it-angreb sidste år. Statsministeriet og Udlændingeministeriet har efter eget udsagn gjort det sværere at lægge deres hjemmesider ned med såkaldte DDoS-agreb.

De to ministerier ønsker ikke at gå for meget i detaljer om sikkerheden, for der er ingen grund til at give hackere en mulighed for at lure, om der eventuelt måtte være huller i det bolværk, der skal forhindre nye it-angreb.

Men både Integrationsministeriet og Statsministeriet oplyser til Politiken, at de har skærpet sikkerhedsforanstaltningerne i kølvandet på de hackerangreb, der sidste efterår lagde de to ministeriers hjemmesider ned.

Bombarderede hjemmesiderne

Ministerierine oplyste i den forbindelse, at de var udsat for DDoS-angreb – distributed denial of service – hvor gerningsmændene sender så mange anmodninger om at komme ind på hjemmesiden, at almindelige besøgende ikke kan komme igennem.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver nu i en mail, ministeriet »iværksatte en række tekniske og praktiske foranstaltninger, der både på daværende tidspunkt og fredarettet sikrer, at hjemmesiden er mindre sårbar overfor DDos angreb«.

»Konkret er der tale om foranstaltninger på netværkskomponenter og firewalls i form af hærdning, bedre logning og monitorering og ikke mindst beredskabshåndtering, hvis lignende situation skulle opstå igen«, lyder det fra ministeriet, mens Statsministeriet mere kortfattet oplyser, at:

»Statsministeriet straks i forbindelse med DDos-angrebet i 2017 iværksatte yderligere beskyttelse på stm.dk efter rådgivning fra Statens It«.

Tyrkiske aktivister tog ansvaret

Det var dengang en tyrkisk aktivistgruppe, der tog ansvaret for de to angreb, der kom efter, at integrationsminister Inger Støjberg påny startede debatten om Jyllands-Postens Muhammedtegninger fra 2005. Det skete, da hun på Facebook delte et screendump af baggrundsbilledet på sin iPad, der var den berømte tegning af Muhammed med en bombe i turbanen.

En it-ekspert forklarede dengang, at det er ret enkelt at lægge danske ministeriers hjemmesider ned. For blot 1.000 kroner kan ondsindede personer købe en service på nettet hos kriminelle, der har skaffet sig adgang til tusindvis af computere verden over.

De kan rette disse computeres datakraft mod for eksempel Udlændingeministeriets hjemmeside. Når alle disse computere på én gang forsøger at gå ind på ministeriets hjemmeside, bliver båndbredden brugt op, og andre kan ikke komme ind på siden.

I søndags blev DSB's billetsystemer og hjemmeside lagt ned af netop et DDoS-angreb. Først mandag formiddag kom systemerne i gang igen hos DSB, der lovede at forbedre sikkerheden for at undgå nye angreb.