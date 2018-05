Minister: »Vi skal væk fra retorikken om land og by som modsætninger«

Regeringen har haft meget fokus på landdistrikter, landbrugspakker og udflytning af statslige arbejdspladser. Nu vil I have fokus på, at hovedstaden fastholdes som et attraktivt sted at bo. Udefra set ligner det, en erkendelse af, at I for længe har underprioriteret hovedstaden.

»Det kan jeg ikke se«.

Det var vel netop for at skabe mere balance i landet, at I har haft så stor fokus på udflytning af arbejdspladser. Nu vil I så bevare erhvervsliv og vækst i hovedstaden. Forklar mig hvorfor det ikke er, at skubbe arbejdspladser frem og tilbage mellem Storebælt?

»Det vi har gjort, har været helt rigtigt. I samtlige 98 kommuner er der stigende hussalg, i 91 er der stigende beskæftigelse. Der fremgang i hele landet, og nu skal hovedstaden være vækstlokomotiv. Det er ikke enten eller, men både og. Lige så vel som hele landet har behov for hovedstadsområdet til at drive væksten, har hovedstaden brug for et Danmark i balance«.

Du mener altså, at regeringen har haft tilstrækkelig fokus på både landdistrikter og hovedstadsområdet igennem hele jeres regeringsperiode?

»Det synes jeg klart, at vi har. Vi er hele Danmarks regering, og vi har et ansvar for udvikling i hele landet, og det er lykkes«.