Fængselsforbund: Lukning af net i fængsler tager overhånd

Det nytter ikke noget at skære alle over én kam og kappe internettet i lukkede fængsler konsekvent. Sådan lyder det fra Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet.

Udmeldingen kommer efter Jyllands-Posten i fredagens avis skriver, at Kriminalforsorgen har lukket for det såkaldte SK-netværk, som fanger i lukkede fængsler har haft adgang til.

Beslutningen om at trække stikket til nettet blev taget, efter der blev fundet ekstremistisk materiale på fire Playstation-konsoller i det lukkede fængsel i Nyborg. Forbuddet blev effektueret i april.

»Jeg kan godt forstå, at man i april lukker og inddrager alt, hvad der er af mulige sikkerhedshuller i den sammenhæng«, siger Østerbye til Ritzau.

Men han mener, at det begynder at tage overhånd, når man vælger at lukke konsekvent.

»Man laver ingen faglig vurdering af, om der er fanger, der rent faktisk godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt og derfor godt kan have adgang til Playstations og SK-net«, siger han.

Forhindret i at modtage undervisning

Det manglende internet har resulteret i, at flere er blevet forhindret i at modtage fjernundervisning. Andre har ikke kunne deltage i eksamener.

Først fjernede Kriminalforsorgen 300 Playstations fra de mest sikrede afdelinger på de lukkede institutioner. Derefter blev det besluttet at lukke SK-netværket.

»Jeg tror ikke på den model, hvor man skærer alle over én kam efter laveste fællesnævner, fordi det besværliggør hele resocialiseringsprocessen på en måde, så jeg tror, vi mister flere«, siger Kim Østerbye.

Det burde i stedet være faglige vurderinger og sikkerhedsefterretninger, der blev brugt til at beslutte, hvilke fanger, der kan gøre brug af udstyret, mener han.

»Vi har med mennesker at gøre. Ud over at frihedsberøve dem så er vores opgave også at forsøge at gøre dem til bedre mennesker«.

»I det omgang vi bare strammer mere og lader dem sidde længere i cellen uden mulighed for beskæftigelse og uddannelse, som vi er på vej mod, tror jeg, at vi alle taber«, siger formanden.

