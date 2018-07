Eksplosiv stigning i antal sigtelser for sexforbrydelser Politiet har sigtet lige så mange for seksualforbrydelser i første kvartal i år, som de gjorde i hele 2017. Store sager som Umbrella-sagen forklarer kun en del af stigningen, siger Rigspolitiet. Amnesty mener, at #MeToo-bevægelsen har fået flere til at anmelde overgreb.

Politiet har sigtet et historisk højt antal for seksualforbrydelser de første tre måneder af 2018.

Alene i januar, februar og marts er der rejst 3.945 sigtelser for seksualforbrydelser, fremgår det af Rigspolitiets database på hjemmesiden statistik.politi.dk.

Dermed har politiet de første tre måneder af året sigtet flere, end de gjorde i hele 2017.

Begrebet seksualforbrydelser dækker over en lang række kriminelle forhold, fra voldtægt til pædofili, hævnporno og blufærdighedskrænkelser.

Men selv om forholdene er forskellige, er der alligevel nogle tendenser at spore, fortæller kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, Anders Frandsen, der har kigget nærmere på tallene.

»Det er en voldsom stigning, og den kan i langt overvejende grad tilskrives kriminalitet på internettet, hvor vi generelt oplever en høj vækst. Sigtelserne i 2018 dækker særligt over hævnpornosager, hvor man deler pornografisk materiale af en person uden tilladelse, såvel som sædelighedsforbrydelser, der begås online. Det dækker f.eks. over personer, der bestiller børneporno i andre lande og kan sidde og livestreame det – såkaldt ’rape on demand’«, forklarer Anders Frandsen.

Det er særligt politidistrikterne Nordsjælland, Vestegnen og København, der har oplevet en markant stigning i 2018.

I hovedstaden alene er antallet af sigtelser mere end tidoblet i forhold til samme kvartal sidste år, til i alt 799 sigtelser i første kvartal 2018.

Ifølge Anders Frandsen dækker den eksplosive vækst både over store enkeltsager med mange sigtede og en generel tendens til, at danskerne er blevet mere villige til at anmelde kriminelle forhold.

»Den såkaldte Umbrella-sag (distribution af børneporno, red.) alene tæller over 1.000 sigtelser af danskere, som er mistænkt for at have delt krænkende sexvideoer online. Der er også en anden stor sag på Vestegnen, som fylder i statistikken«, siger Anders Frandsen:

»Vi gør meget ud af forebyggelsesindsatsen via blandt andet videoer på sociale medier. Og så har vi noteret en tendens til, at folk i stigende grad anmelder seksualforbrydelser til politiet. Den seneste tids øgede fokus på f.eks. hævnporno betyder, at flere finder modet og viljen til at anmelde det. Det er vi rigtig glade for, for det giver os mulighed for at efterforske og bekæmpe de her uacceptable handlinger«.

Også antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser er steget i 2018. I de første tre måneder blev der anmeldt 1.398 sager til politiet, hvilket er en stigning på 31 procent i forhold til samme kvartal året før.

’#MeToo har gjort en forskel’

Det er svært at afgøre med sikkerhed, hvad stigningen skyldes, men i november sidste år lavede Amnesty International en stor undersøgelse af digitale krænkelser i Danmark.

Konklusionen var, at det var svært at få retssystemet til at tage sagerne alvorligt. Efterfølgende fik digitale krænkelser meget opmærksomhed, og flere begyndte også at anmelde forhold end tidligere.