Færre dræbersnegle får haveejere til at juble: Men de slibrige sataner er ikke forsvundet I år er der få dræbersnegle at finde i haverne. Men haveejerne skal ikke få forhåbningerne for højt op, siger ekspert. Sneglene ligger og venter på det næste regnskyld.

Planterne tørster, græsplænerne har set grønnere dage, og årets jordbærhøst er ikke af den prangende slags.

Det lyder nedslående, men der er alligevel et lyspunkt ved den historisk tørre sommer, som får de fleste havejere til at råbe hurra: Antallet af dræbersnegle er ekstraordinært lavt.

Danskerne skal dog ikke få forhåbningerne om en total dræbersnegledød for højt op, for sneglene ligger stadig og lurer. Det fortæller Stine Slotsbo, ph.d. ved Aarhus Universitet og ekspert i dræbersnegle.

»Det ville være dejligt, hvis vi var sluppet af med dem, men det er vi desværre ikke«, siger hun.

Hun forklarer, at dræbersneglene ikke er glade for tørke, og derfor gemmer de sig lige nu: I jordsprækker langs planter, i kompostbunker og andre steder, hvor der bliver ved med at være fugtigt og køligt, selv når vi har så tør en sommer, som vi oplever lige nu.

»Fordi sneglene ikke kan tåle tørke, betyder det også, at de ikke kommer ud for at finde føde. Derfor vokser de ikke så hurtigt, som de ellers ville have gjort«, siger Stine Slotsbo.

Potentielt færre til næste år

Stine Slotsbo vil kun gisne om, hvad den tørre sommer kommer til at betyde for næste års mængde af dræbersnegle. Det hele afhænger af, hvordan vejret bliver.

»Potentielt set kan det godt være, at sneglene får lagt færre æg i år, og vi derfor kommer til at se færre dræbersnegle næste år. Men det er enormt svært at sige. Hvis der pludselig kommer meget vand nu og til næste forår, så de kan parre sig og lægge æg, og så kan de sagtens nå at kompensere for det«, siger hun og fortsætter:

»Men det er klart,atde har ikke optimale betingelser lige nu, og det kan være med til at reducere det«, siger hun.

En sådan reduktionen i antallet af dræbersnegle er en gave for de danske haveejeres planter, der normalt invaderes af de røde snegle. Der er bare et 'men':

»Problemet er, at vores planter også har det svært i tørken, og derfor kunstvander vi – og med det giver vi sneglene gode betingelser«.

Vi slipper aldrig af med dem

At droppe vandingen i haven er dog langt fra nok til at slå de forhadte væsener ihjel, forklarer Stine Slotsbo.

»Dræbersneglene er enormt robuste og holder til mere, end planterne gør, så de skal nok vente. Vi kommer nok heller aldrig til at slippe helt af med dem. Jeg tror mere, at man skal se dem som ukrudt: Man skal holde dem nede på et niveau, hvor det er til at holde ud. Men decideret at slippe af med dem er nok utopi«, siger hun.

Stine Slotsbo forklarer, at det bedste og mest effektive råd også er det kedeligste.

»Man skal reducere dem ved at hakke dem over og samle dem ind. Og kan du se, at de vandrer ind på terassenfra et bestemt sted, kan du sætte en form for barriere på eksempelvis 20 centimeter op, så de ikke kan komme ind«, siger hun.