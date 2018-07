27-årige Cecilie har mistet tre nære pårørende til kræften: »Da min mormor døde, var det en anden oplevelse – jeg har lært af livet«

Et lille menneske i fosterstilling

Snakkede til hende, aede hende, græd sammen og sagde farvel. Hendes tæer blev blå, og rallen værre.

Lige der i stolen ved siden af det lille bitte menneske i fosterstilling, der altid var rap i replikken og gerne truede med en lammer, men som jeg aldrig har været så tæt knyttet med som i de sidste år, gav det hele mening.

For mig gav det mening, at jeg ikke skulle være noget andet sted end lige der. Lige der ved siden af min mormor, for hun skulle ikke forlade livet alene. Det bør ingen.

Vi fortalte hende, at det var o.k. at give slip. Der var ikke mere tilbage af livet for hende.

Vi tog hjem et par timer, men tog af sted igen. Tæerne var nu mere blå, og vi kiggede på hinanden og konstaterede, at det ændrede sig fra time til time.

Men det kom bag på mig, at jeg var rolig. Rolig over, nærmest håbende på, at det gik hurtigt. Bevidst om, at nu ville hun dø. Vi snakkede til hende, fortalte historier og beroligede, græd og var stille.

Og blev enige om, at uanset hvor meget vi sagde, at hun skulle give slip, så var hun så stædig, at det skulle hun nok selv bestemme, hvornår var.

Hver gang vi gik, sagde vi farvel. Men hjernen og hjertet er aldrig helt synkroniserede. For det føltes aldrig reelt, som det sidste farvel i hjertet. Heller ikke, selv om det logiske var, at chancen blev større og større for hver gang.

Vi sagde også farvel, da vi kørte op til en kop kaffe hos min mors svigermor, som også bekymrede sig meget. Vi var der måske en times tid og kørte så tilbage. Vi gik som vanligt ind af døren og ned af gangen.

Det at miste er en kæmpe del af min rygsæk. Men at opleve at miste et menneske på så fin en meningsfuld og fredfyldt måde, har givet mig noget med i rygsækken, som gør mit forhold til døden anderledes.

En medarbejder, som jævnligt havde været inde ved min mormor, gik forbi og kiggede kort op. Og da vidste jeg det. Få meter efter var vi ved min mormors dør. Jeg nåede ikke at italesætte min fornemmelse. Men i døren var en anden medarbejder på vej ud. Hun stoppede og kiggede på os

»Hun er lige sovet ind – må jeg kondolere«. Hun var stadig varm, så fredfyldt og varm. Men det ændrede sig naturligt ret hurtigt, mens vi sad ved hende.