Politikere om Sundhedsplatformen: Vi køres rundt i manegen Embedsmændenes nej til muligheden for hurtigere og billigere udskiftning af Sundhedsplatformen skaber politisk vrede.

Det får et politisk efterspil, at ledende embedsmænd i Region Sjælland og Region Hovedstaden har sagt nej til muligheden for - uden et krævende og kostbart udbud - at kunne udskifte det omstridte it-system, Sundhedsplatformen, med det system, som man har valgt vest for Storebælt.

Beslutningen blev truffet i juni sidste år, hvor der var massive problemer med Sundhedsplatformen, som er leveret af det amerikanske selskab Epic, og som samlet koster de to regioner 2,8 milliarder kroner. Beslutningen blev ifølge Region Hovedstaden truffet af de to regioners direktører, uden at politikere blev informeret eller involveret.

»Det er jeg skuffet og vred over«, siger Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

»Vi har et folkestyre, og så skal politikerne inddrages. Hvis ikke, man gør det, har man ikke et folkestyre«.

Han vil bede få sagen behandlet, når regionens forretningsudvalg mødes den 14. august.

»Vi må have en diskussion af, hvor går grænsen for administrationens magt? Det er ikke første gang, vi som politikere bliver kørt rundt i manegen, og det er ikke første gang, at vi kan konstatere, der er givet alt for meget magt til embedsmændene«, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Teknokrati

Regionerne har pligt til at sende opgaven i udbud, når de skal indkøbe store it-systemer. Men en region, der går i udbud, har mulighed for at tilbyde de andre regioner en option, så de - uden udbud - kan vælge den leverandør, som den udbydende region har valgt.

Da Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2012 udbød Sundhedsplatformen, fik de tre jysk-fynske regioner tilbud om en option, og de sagde alle tre ja.

På samme måde tilbød Region Syddanmark i juni sidste år de andre regioner en option, så de kunne tilslutte sig den løsning, som den syddanske region valgte. Region Nordjylland og Region Midtjylland sagde ja. Region Hovedstaden og Region Sjælland sagde nej.

Jacob Rosenberg, der er medlem af regionsrådet for Liberal Alliance og til daglig overlæge på Herlev Hospital, er »svært utilfreds med«, at det skete uden at politikerne var blevet informeret og involveret.

»Det er så væsentlig en beslutning, og den har så store potentielle konsekvenser, at det hører til på det politiske niveau«, siger han.

»Der er ingen, der har vidst noget om det. Det viser, at det er korrekt, når folk taler om, at Region Hovedstaden er et teknokrati og ikke et demokrati. Det er efter min mening en arrogant holdning, når man ikke vil sige ja til en option«.

Region: Ingen grund til at informere

Region Syddanmark valgte i foråret det århusianske firma Systematic som leverandør. Systematic har i forvejen leveret en elektronisk patientjournal til Region Midtjylland, og de fleste venter, at Region Nordjylland vil bruge sin option, så alle regionerne vest for Storebælt dermed vil få det samme system.

Ved at sige nej til optionen afskar de sjællandske regioner sig fra muligheden for også at tilslutte sig dette system - uden at skulle i udbud - hvorved der ville blive et samlet system for hele Danmark.

Region Hovedstadens it-afdeling fremsendte søndag morgen en orientering til regionsrådets politikere. Anledningen var, at regionen vidste, at Politiken ville bringe nyheden om regionernes nej til den syddanske option.